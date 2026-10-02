A seleção da França empatou com a visitante Itália por 1 a 1 no estádio "de France", nesta sexta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", a França não conseguiu vencer depois de abrir o placar, algo que não acontecia em uma partida oficial desde setembro de 2024, quando perdeu para a própria Itália por 3 a 1, apesar de ter saído na frente com um gol de Bradley Barcola após apenas 13 segundos.

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O primeiro tempo havia terminado em empate sem gols. Com o início da etapa final, Michael Olise abriu o placar para a França aos 55 minutos, em uma cobrança de falta batida curta por Rayan Cherki para ele, que finalizou com a perna esquerda; a bola bateu no travessão e entrou no gol.

Mas a resposta italiana veio 13 minutos depois, quando Bastoni aproveitou um erro grave de Lucas Da Cunha, que recebeu mal um passe de Rabiot, permitindo que o zagueiro da Azzurra roubasse a bola em uma região adiantada e partisse em direção ao gol para marcar nas redes do goleiro Mike Maignan.

Bastoni elevou seus números para dois gols nesta edição da Liga das Nações, depois de ter marcado o gol da vantagem diante da Turquia dias antes, quando a Itália venceu por 4 a 1.

Com esse empate, a França subiu para 7 pontos na liderança do Grupo 1, à frente da Bélgica, vice-líder com 6 pontos, e da Itália, terceira colocada com 4 pontos, enquanto a Turquia fecha a tabela sem pontos.