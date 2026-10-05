Andrés Iniesta, treinador do Gulf United, dos Emirados Árabes Unidos, admitiu que assumir um dia o comando do seu antigo clube, o Barcelona, seria algo maravilhoso.

O site Tribuna publicou algumas declarações de Iniesta durante a sua entrevista ao jornal Mundo Deportivo, no qual afirmou que, no momento, não encara o cargo de diretor técnico do Barça como um objetivo específico em sua carreira.

Quando questionado sobre se seu caminho poderia, no fim das contas, levá-lo de volta ao Barcelona, Iniesta respondeu: "O destino decidirá o que deve acontecer. É óbvio que seria algo maravilhoso se eu continuasse minha carreira de treinador, pelo que o Barcelona significa para mim, mas não é algo que coloco em minha cabeça como um objetivo específico".

Iniesta comparou essa nova fase de sua carreira com os objetivos que traçava para si mesmo quando era jogador de futebol e chegou à academia do clube.

Ele explicou: "Sempre disse que meu sonho era me tornar jogador de futebol, e naquele momento eu já tinha objetivos e ambições quando cheguei ao Barcelona: ter sucesso com o time principal. Eram objetivos e coisas muito claras em minha mente".

Já agora, ele prefere seguir em frente sem definir um destino específico, esclarecendo: "O tempo revelará tudo, mas é verdade que estou aproveitando muito esse começo. Não só por ser treinador, mas por tudo o que isso implica".

Xavi Hernández, ex-companheiro de Iniesta, havia iniciado sua carreira de treinador no Catar, antes de assumir o comando do Barcelona em 2021, após a saída de Ronald Koeman.