O cartão preto aparece pela primeira vez na Europa: qual é a sua função?

O cartão preto chegou ao futebol, depois que a Federação Romena decidiu impor uma nova regra, com o objetivo de coibir o comportamento inadequado de pais e espectadores durante as partidas das categorias de base.

A Federação Romena de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, a aplicação de um novo regulamento que inclui o uso do cartão preto, para punir comportamentos ofensivos e inadequados no futebol de formação, numa medida que visa proteger as crianças das pressões e dos excessos a que possam estar sujeitas vindos das arquibancadas, conforme noticiou o jornal catalão "Sport".

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Essa medida é considerada um passo pioneiro no mundo do esporte, uma vez que a federação afirmou: "O futebol deve continuar sendo um jogo, um espaço de alegria e crescimento saudável para as crianças. A Federação Romena, por meio da plataforma BRAVO, mantém seus esforços para combater uma das situações mais dolorosas no futebol de base: o assédio e a pressão exercidos por pais e espectadores das arquibancadas".

A federação esclareceu, em comunicado, que o novo regulamento foi aprovado "em 11 de setembro pelo comitê de emergência", e que está "originalmente incorporado ao sistema de competições infantis e juvenis".

A nova medida disciplinar se aplica às faixas etárias de 7 a 16 anos, partindo do princípio de que "as crianças não devem ser vítimas das ambições dos adultos, de suas pressões ou de suas frustrações nas arquibancadas".

A importância do cartão preto reside no fato de que ele significa a interrupção definitiva da partida, já que a federação esclareceu: "O cartão preto é o sinal visual pelo qual o árbitro anuncia, sem qualquer ambiguidade, que a partida foi definitivamente interrompida em razão de comportamento inadequado de espectadores ou pais. O comportamento ofensivo não afeta apenas o andamento do jogo, mas pode ter consequências diretas sobre as crianças e sobre toda a equipe".

O protocolo adotado

O árbitro é o responsável por determinar se o comportamento dos pais e espectadores é adequado à natureza de uma partida de base, com o auxílio do quarto árbitro, se houver, ou de qualquer outro oficial da partida.

Antes de se chegar ao cartão preto, o tratamento do comportamento ofensivo passa por várias etapas, que começam com uma primeira advertência e podem chegar à interrupção temporária da partida por 10 minutos.

Caso o árbitro detecte um comportamento inadequado, ele solicita primeiro aos treinadores que se dirijam ao público, ao mesmo tempo em que emite um aviso pelos alto-falantes. E, se o comportamento persistir, a partida é interrompida temporariamente e as duas equipes são orientadas a se dirigir aos vestiários.

E se o comportamento se repetir após a retomada do jogo, o cartão preto é exibido na terceira advertência, pois o protocolo estabelece que "se o comportamento ofensivo persistir após a retomada do jogo, o árbitro apita para encerrar a partida. A partida é definitivamente interrompida e não pode ser retomada".

A federação acrescentou: "O árbitro exibe o cartão preto como sinal visual da decisão de interrupção definitiva. É um sinal de que o limite foi ultrapassado. Se as medidas corretivas não conseguirem cessar o comportamento ofensivo, a partida não pode continuar, e o árbitro exibe o cartão preto para encerrar o jogo oficialmente e de forma visível".

Entre os comportamentos visados pelo regulamento estão as agressões verbais, incluindo xingamentos e repreensões, além de bater nos filhos ou empurrá-los, bem como xingar, bater ou empurrar integrantes da comissão técnica da própria equipe.

As punições também abrangem xingar, bater ou empurrar jogadores da equipe adversária ou membros de sua comissão técnica, o desafio constante ou xingar, bater ou empurrar árbitros e oficiais da partida, além de entrar em conflitos verbais ou físicos com outros pais ou espectadores.

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