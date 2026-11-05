O capítulo final não foi agradável: Cristiano Ronaldo segue os passos de Özil e Trezeguet

O anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção reabriu o dossiê dos jogadores que encerraram suas carreiras com as seleções de seus países, ou se afastaram delas por determinados períodos, por conta de desentendimentos com técnicos ou federações nacionais.

Embora alguns casos tenham testemunhado uma aposentadoria definitiva, outros se limitaram a um anúncio temporário de afastamento da seleção, antes que os jogadores voltassem atrás em suas decisões, ou que mudassem as circunstâncias que levaram à crise.

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O capitão da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria da seleção, encerrando uma trajetória que durou 23 anos, durante os quais disputou 234 partidas internacionais e marcou 146 gols, alcançando o recorde mundial no número de participações e gols por seleções.

O anúncio veio semanas depois de uma crise com o técnico de Portugal, Jorge Jesus, já que Ronaldo deixou a concentração da seleção no fim de setembro sem autorização, após acusar o treinador de voltar atrás em promessas acordadas entre eles sobre sua participação nas partidas.

Mas Ronaldo pediu desculpas posteriormente por ter deixado a concentração, e afirmou que continuava disponível para se juntar à seleção, antes que a Federação Portuguesa lhe impusesse uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros.

A decisão de "CR7" nesta quinta-feira pôs fim à polêmica em torno de sua trajetória, e remeteu a episódios semelhantes, como o anúncio da aposentadoria da seleção pelo goleiro camaronês André Onana, em dezembro de 2022, após seu desentendimento com o técnico da seleção, Rigobert Song, durante a Copa do Mundo no Catar.

A crise começou depois que Song disse que o goleiro havia pedido para não participar da partida de Camarões contra a Sérvia, antes de ser excluído da seleção e deixar o Catar, sem voltar a participar do torneio.

Após o episódio, Onana anunciou o fim de sua trajetória com a seleção camaronesa, em dezembro de 2022, antes de retornar às fileiras dos "Leões" novamente em agosto de 2023.

Mesut Özil: acusações de racismo e falta de respeito

O alemão Mesut Özil anunciou sua aposentadoria da seleção em julho de 2018, após a eliminação da seleção de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo na Rússia, em meio a graves desentendimentos com a Federação Alemã de Futebol.

Özil havia sido alvo de amplas críticas, após aparecer em uma foto com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan antes da Copa, e a crise se agravou em seguida com a eliminação precoce da Alemanha no torneio.

Em seu comunicado de aposentadoria, Özil acusou a Federação Alemã e alguns dirigentes e torcedores de racismo e de falta de respeito às suas origens turcas, considerando que foi tratado de forma diferente por causa de sua ascendência.

Özil disputou 92 partidas internacionais pela Alemanha, marcando 23 gols, e foi um dos destaques da equipe campeã da Copa do Mundo de 2014.

David Trezeguet: aposentadoria por causa de Domenech

O francês David Trezeguet anunciou sua aposentadoria da seleção em julho de 2008, após ser decidida a permanência de Raymond Domenech no cargo de treinador da seleção da França.

O atacante francês havia sido excluído da lista de seu país para a disputa da Eurocopa de 2008, decisão que ele descreveu como inaceitável e injustificável.

Após a eliminação da França na fase de grupos, foi decidida a manutenção de Domenech, levando Trezeguet a anunciar que a permanência do treinador era o motivo direto por trás de sua decisão de encerrar a carreira pela seleção.

Trezeguet disputou 71 partidas pela seleção da França, marcando 34 gols, e esteve na equipe campeã da Copa do Mundo de 1998, além de ter marcado o gol da vitória na final da Eurocopa de 2000 contra a Itália.

Hakim Ziyech: aposentadoria temporária

O marroquino Hakim Ziyech anunciou sua aposentadoria da seleção em fevereiro de 2022, após um grave desentendimento com o então técnico da seleção, Vahid Halilhodzic.

O treinador havia acusado Ziyech de falta de comprometimento e de simular lesões para evitar a participação nas partidas, enquanto o jogador rejeitou essas acusações, e a crise se agravou após sua exclusão da lista da seleção.

Mas a decisão de Ziyech não foi definitiva; a Federação Marroquina rompeu com Halilhodzic em agosto de 2022, antes de o jogador retornar à seleção sob o comando de Walid Regragui, e participar da Copa do Mundo no Catar, onde Marrocos chegou às semifinais.

Robert Lewandowski: crise com Probierz

O capitão da seleção da Polônia, Robert Lewandowski, entrou em crise com o técnico Michal Probierz em junho de 2025, depois que este decidiu tirar-lhe a braçadeira de capitão e entregá-la a Piotr Zielinski.

O atacante anunciou, na ocasião, que não jogaria pela seleção polonesa enquanto Probierz permanecesse no cargo, explicando que sua decisão se deu pela perda de confiança no treinador e na forma como ele o tratava.

Mas o episódio não foi uma aposentadoria definitiva da seleção, e sim uma suspensão de sua participação condicionada à permanência do treinador. Dias depois, Probierz renunciou ao cargo em 12 de junho de 2025, pondo fim à crise e permitindo o retorno do ex-astro de Barcelona e Bayern de Munique à seleção.