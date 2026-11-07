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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

O capitão do Valencia desafia: não mereci a expulsão diante do Real Madrid

J. Gaya
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

Os Morcegos terminaram a partida com dez jogadores

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José Gayà, capitão do Valencia, defendeu o lance que lhe custou a expulsão com cartão vermelho direto durante o confronto com o Real Madrid, que terminou com a vitória do time merengue por três gols a zero, na noite deste sábado, pela La Liga.

Em declarações à imprensa após a partida, Gayà comentou a decisão do árbitro: "Não voltei a ver o lance, mas eu precisava parar o ataque. É verdade que minha entrada foi forte, mas em nenhum momento tive a intenção de machucar o jogador".

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E acrescentou o capitão do Valencia: "Acho que as imagens mostram que não fiz a entrada com as travas da chuteira, mas sim com o pé baixo".

E prosseguiu: "Não sei se o árbitro me expulsou pela força da entrada ou porque eu era o último defensor. Eu estava em uma posição defensiva ruim, mas, para mim, o lance merecia apenas cartão amarelo".

Gayà recebeu o cartão vermelho direto aos 79 minutos, após sua entrada em Kylian Mbappé, que havia marcado o terceiro gol do Real Madrid aos 75 minutos, deixando o Valencia com dez jogadores nos minutos finais da partida.

Federico Valverde havia aberto o placar para o Real aos 28 minutos, antes de Arda Güler ampliar para os visitantes aos 36 minutos, e, em seguida, Mbappé fechou a goleada, deixando o time merengue na vice-liderança da tabela da La Liga, com 30 pontos, empatado com o líder Barcelona, que enfrentará no domingo o anfitrião Atlético de Madrid, terceiro colocado, com 28 pontos.

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