O Campeonato Espanhol foi palco de um episódio estranho e inédito, protagonizado pelo astro brasileiro Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, após ser expulso durante o confronto com o Villarreal na noite deste sábado, pela oitava rodada de LaLiga.

O Real Madrid venceu o Villarreal por 1 a 0, com gol marcado pelo marfinense Yan Diomande aos 62 minutos.









Depois, aos 72 minutos, Vinícius foi expulso após o árbitro anular seu gol, em decorrência de agressão sem bola a Nathan Saliba, jogador do Villarreal, na jogada que resultou no gol, quando ele o puxou pelos cabelos com força, obrigando o time merengue a completar cerca de 20 minutos com dez jogadores.

A conta de estatísticas "Mister Chip" mencionou que esse caso é único em seu tipo, afirmando: "Pela primeira vez desde o uso da tecnologia de vídeo em LaLiga, o autor de um gol é expulso e tem seu gol anulado na mesma jogada".





Com essa vitória, o Real Madrid subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela do Campeonato Espanhol, com 16 pontos, e disputará sua próxima partida contra o Sevilla, pela nona rodada da competição.

Leia também: Tédio e soluções ausentes: o Real Madrid está preso em um ciclo vicioso