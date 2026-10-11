O canal do Real Madrid questiona os critérios da arbitragem espanhola e acende a polêmica

O Real Madrid conquistou uma difícil vitória sobre o Villarreal por 1 a 0, na oitava rodada do Campeonato Espanhol, mas o triunfo não impediu que o clima esquentasse dentro do clube merengue, depois que a expulsão de Vinícius Júnior roubou os holofotes e provocou uma ampla onda de indignação contra a arbitragem, em meio ao receio de que o craque brasileiro desfalque o próximo clássico.

Os comandados de José Mourinho tiveram dificuldade para romper a organizada defesa do Villarreal, apesar das chances criadas por Kylian Mbappé, antes de a equipe conseguir decifrar a partida aos 60 minutos, quando Federico Valverde deu o passe para Yan Diomande, que acertou um chute rasteiro bem colocado no fundo das redes, marcando seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, reduzindo para apenas um ponto a diferença da equipe para o Atlético de Madrid.

Mas a alegria do clube merengue não foi completa, depois que o árbitro anulou um segundo gol marcado por Vinícius Júnior após um contra-ataque conduzido por Jude Bellingham, após a intervenção da tecnologia do árbitro de vídeo assistente, que detectou que o ponta brasileiro puxou propositadamente o cabelo de Nathan Saliba durante o início da jogada.

O árbitro não hesitou em anular o gol e expulsar o jogador, deixando o Real Madrid com dez jogadores nos minutos finais. A tensão aumentou depois que Vinícius quase entrou em confronto com o árbitro Isidro Díaz de Mera, antes de Antonio Rüdiger intervir para controlar a situação.

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A decisão provocou uma onda de críticas nos bastidores do clube merengue, já que o canal oficial do Real Madrid desferiu um duro ataque à arbitragem, questionando os motivos da intervenção da tecnologia de vídeo no lance da expulsão de Vinícius, em contraste com a não revisão de outras entradas que classificou como violentas, entre elas a de Lee Kang-in sobre Valverde, e um lance em que Dean Huijsen levou uma cotovelada.

Aurélien Tchouaméni também expressou seu descontentamento após o apito final, dizendo: "Não entendo o que está acontecendo com os árbitros e esse cartão vermelho". Mourinho não escondeu sua raiva das decisões da arbitragem ao longo da partida, enquanto relatos da imprensa espanhola apontaram que ele decidiu não comparecer à coletiva de imprensa após o jogo, com receio de sofrer uma dura punição de suspensão por conta de suas declarações.

Esses acontecimentos ocorrem em um momento delicado para o Real Madrid, que se prepara para disputar um difícil confronto europeu diante da Roma, em meio a um clima tenso dentro da equipe, de acordo com o site francês "Foot Mercato".

Já Vinícius, que vive um início de temporada conturbado, pode se ver diante de um novo golpe, já que a expulsão ameaça tirá-lo do clássico contra o Barcelona daqui a duas semanas, dependendo da natureza da punição que lhe será imposta.

E apesar de Mourinho ter comemorado o gol de Diomande com seus jogadores, as atenções se voltaram ao fim da noite para a crise de Vinícius, cujos desdobramentos podem se estender a uma das partidas mais importantes da temporada.



