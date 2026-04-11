O canal do Real Madrid acusa o Barcelona de uma jogada violenta envolvendo Mbappé

O canal do Real Madrid acusou o Barcelona de não ter marcado um pênalti a favor do francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, durante o confronto contra o Girona, na última sexta-feira, na 31ª rodada da La Liga.

Mbappé levou uma pancada no rosto de Victor Reus, jogador do Girona, dentro da área nos últimos minutos da partida, o que lhe causou um ferimento sangrento, mas o árbitro Alberola Rojas não marcou pênalti para o Real Madrid, e a equipe de VAR liderada por Trujillo Suárez também não o chamou para rever a jogada e revisar a decisão.

O canal do Real Madrid afirmou em seu programa de análise pós-jogo: “O time do Real Madrid jogou mal, mas também sofreu as consequências de uma arbitragem vergonhosa”.

O canal merengue acrescentou: “Para nossa sorte, temos várias repetições, e em todas elas fica claro que a jogada é um pênalti evidente. Na verdade, é um pênalti duplo, pois Victor Reis também impediu Mbappé com a perna. São essas as consequências que o Real Madrid paga por causa de Negreira... O que vemos é a Liga Negreira”.

O Barcelona enfrenta acusações de corrupção esportiva por ter pago, entre 2001 e 2018, quantias em dinheiro a uma empresa de propriedade de José Maria Enríquez Negreira, que ocupava o cargo de vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros da Espanha, em troca de serviços de consultoria.



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