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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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O canal do Real acende o clássico com pressão antecipada sobre a arbitragem

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Faltam apenas algumas horas para o início do clássico entre Barcelona e Real Madrid, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona lidera a tabela de classificação da La Liga com aproveitamento total, após vencer as nove primeiras rodadas, com vantagem de 6 pontos sobre o Real Madrid.

Ainda não se sabe se o confronto do clássico terá lances polêmicos ou se transcorrerá com total tranquilidade.

Mas o canal do Real Madrid se antecipou aos acontecimentos, pois considera que a partida do clássico não será comum do ponto de vista da arbitragem.

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25 de out. de 2026

RMA

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O jornal Mundo Deportivo noticiou que o canal do Real Madrid, por meio do programa "Hoje Jogamos", exerceu pressão antecipada sobre o árbitro do clássico, Martínez Munuera.

Os responsáveis pelo programa merengue afirmaram: "Não dizemos isso apenas por dizer, mas nos baseamos em dados e estatísticas".

O canal do Real Madrid exibiu e analisou imagens de erros de arbitragem anteriores cometidos tanto por Martínez Munuera, árbitro do clássico, quanto por Iglesias Villanueva, responsável pela tecnologia do árbitro de vídeo assistente.

E acrescentaram ao final de sua fala: "Estamos nos referindo a uma amostra que abrange centenas de partidas ao longo dos últimos anos, e não é possível que o Real Madrid esteja no extremo totalmente oposto ao do Barcelona no que diz respeito às decisões de arbitragem".

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