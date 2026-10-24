O Campeonato Saudita Roshn pôs fim à polêmica sobre a autoria do gol marcado pelo português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, nas redes do Al-Faisaly.

O Al-Nassr venceu o Al-Faisaly por 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela décima primeira rodada do Campeonato Roshn.

A partida teve o brilho de Cristiano Ronaldo, que marcou o segundo gol do Al-Nassr aos 49 minutos, após transformar em gol, de cabeça, um cruzamento enviado por seu compatriota João Félix numa cobrança de falta.

No entanto, alguns usuários das redes sociais geraram uma onda de polêmica, ao considerarem que o gol havia sido marcado contra pelo zagueiro do Al-Faisaly, e não pelo astro português.

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O jornal "Arriyadiyah" confirmou que a liga do Campeonato Saudita creditou o gol a Ronaldo, e não o considerou um gol contra marcado pelo zagueiro do Al-Faisaly, de acordo com o relatório do árbitro da partida, Abdullah Al-Owaidan.

O jornal esclareceu, citando uma fonte dentro da liga do Campeonato Roshn, que a entidade se baseia principalmente no relatório do árbitro para determinar a autoria dos gols, e não em sites e aplicativos internacionais.

Em caso de divergência com o relatório do árbitro, o assunto é encaminhado para alteração, e a comissão de arbitragem é quem toma a decisão, mas isso não ocorreu neste caso.

Este gol é de grande importância para o capitão do Al-Nassr, já que se trata do de número 982 em sua carreira, deixando-o a apenas 18 gols de se tornar o primeiro jogador a atingir a marca dos 1.000 gols na história do futebol.