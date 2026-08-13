O Campeonato Espanhol rejeita a "lei Vinícius" e aplica regras rígidas

O Campeonato Espanhol se prepara para o início de uma nova temporada repleta de mudanças arbitrais, no âmbito dos esforços do Comitê Técnico de Árbitros para ampliar o tempo efetivo de jogo e tornar as partidas mais rápidas e fluidas, com um controle mais rígido sobre as situações que provocam a interrupção proposital do jogo.

Algumas dessas mudanças chegam após terem sido aplicadas na Copa do Mundo, enquanto outras entram em vigor na Espanha com algumas diferenças. O objetivo principal dos árbitros será reduzir a perda de tempo e agir com firmeza diante de atitudes que afetem a continuidade das partidas.

Uma fonte do Comitê Técnico de Árbitros disse ao jornal espanhol "Marca": "Todos esperam que o bom senso prevaleça na aplicação das novas regras".

Nova punição para atraso nas substituições

Entre as situações que estarão sob maior controle está o fato de o jogador atrasar propositalmente a sua saída de campo no momento da substituição.

Caso o jogador ultrapasse os 10 segundos ao deixar o gramado, seu novo companheiro não entrará imediatamente, mas terá de esperar até a primeira paralisação do jogo após transcorrer um minuto completo de tempo efetivo.

Já nos casos de simulação de lesão, haverá um mecanismo diferente: será pedido ao jogador que finge uma possível lesão que deixe o campo, e ele só poderá retornar após transcorrer um minuto da paralisação seguinte, sem necessidade de interromper a partida novamente para o seu retorno.

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Os goleiros sob a lupa

O Comitê de Árbitros também dará atenção especial aos casos em que os goleiros simulam propositalmente uma lesão com o objetivo de paralisar o jogo e perder tempo.

Caso o árbitro entenda que a lesão não é real e que a paralisação do jogo se deu de forma proposital e desnecessária, o treinador terá de escolher um dos jogadores de sua equipe para deixar o gramado em menos de 10 segundos.

E, caso a decisão não seja cumprida, será o capitão da equipe o jogador obrigado a deixar o campo.

O Comitê de Árbitros esclarece que o árbitro, quando dispuser de indícios de que há uma tentativa proposital de perder tempo, poderá iniciar a contagem regressiva de 10 segundos e, em seguida, aplicar as punições e os procedimentos previstos nas novas regras.

Sem cartão vermelho por cobrir a boca

Por outro lado, o Comitê Técnico de Árbitros da Espanha decidiu não aplicar um dos pontos que gerou polêmica no período recente, relacionado à possibilidade de expulsar os jogadores que cobrem a boca ao falar com os adversários, em referência ao que ficou conhecido na mídia como "lei Vinicius".

As regras estabelecidas pela International Football Association Board (IFAB) permitem que cada competição defina se aplicará ou não essa regra, e o Comitê de Árbitros espanhol optou por não adotá-la nas competições domésticas.

Os responsáveis do comitê esclareceram: "Para nós, cobrir a boca não será cartão vermelho. Não sabemos o que o jogador disse ao adversário, e entendemos que expulsá-lo seria algo injusto e exagerado".