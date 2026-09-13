O Al Ittihad recebeu um presente da capital saudita, Riade, que o colocou na liderança de uma disputa acirrada pelo topo da Liga Roshn.

As disputas da sétima rodada da Liga Roshn Saudita foram encerradas neste domingo, com a vitória do Al Riyadh sobre o Al Khaleej por 2 a 0, no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, na capital saudita.

A derrota foi a primeira sofrida pelo Al Khaleej na atual temporada da Liga Roshn, depois de tê-la evitado nas seis rodadas anteriores, com 3 vitórias e 3 empates.

Com isso, o Al Ittihad tornou-se o único que não sofreu derrota na atual temporada da Liga Roshn, após as sete primeiras rodadas.

Os "Tigres" disputaram 7 partidas, conseguindo vencer 5 delas, contra dois empates, sem sofrer qualquer derrota, colocando a equipe na segunda posição da tabela de classificação com 17 pontos, a um ponto do líder Al Hilal.

O Al Ittihad sonha em manter sua campanha invicta, a fim de conquistar o título dourado, em uma conquista extraordinária e incomum no Campeonato Saudita.

O termo campeonato dourado é atribuído ao título conquistado por uma equipe sem sofrer qualquer derrota, e apenas o Al Hilal e o Al Shabab haviam alcançado essa conquista na era do profissionalismo, mas o "Al Zaeem" se destaca por tê-la conquistado duas vezes.

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