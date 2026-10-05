O Camp Nou entra na disputa: Marrocos briga com Real e Barcelona pela final da Copa do Mundo de 2030

A disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030 se transforma em um confronto triplo entre Madri, Barcelona e Casablanca, depois que o estádio Spotify Camp Nou entrou com força nas contas pela sede, ao lado do Santiago Bernabéu e do Grande Estádio Hassan II, no Marrocos.

Os planos iniciais colocavam Madri à frente entre as opções espanholas para sediar a partida final, mas o Marrocos intensificou suas movimentações nos últimos meses para apresentar Casablanca, num momento em que o Barcelona começou a impulsionar seu novo estádio, cuja capacidade deve chegar a cerca de 104 mil espectadores até 2030.

O Camp Nou tem fatores que apoiam sua candidatura, com destaque para a grande capacidade e a reforma completa do estádio, além de receber a final da Liga dos Campeões da Europa em 2029. Além disso, Joan Laporta, presidente do Barcelona, anunciou o apoio do clube à ideia de sediar a final da Copa do Mundo, considerando que a cidade é capaz de organizar o evento.

Por outro lado, a candidatura de Madri se apoia na experiência histórica e na infraestrutura avançada do estádio Santiago Bernabéu, que passou por uma enorme reforma cujos investimentos acumulados chegaram a cerca de 1,4 bilhão de euros até junho de 2026, além do desenvolvimento do entorno do estádio e dos meios de transporte que levam até ele.

Já Casablanca apresenta um projeto gigantesco representado pelo Grande Estádio Hassan II, em Mansouria, com capacidade planejada de 115 mil espectadores, o que o torna o maior entre os três estádios, com investimentos paralelos na rede de transporte, no aeroporto e nas ferrovias marroquinas.

Enquanto o Barcelona se arma com a capacidade e a reforma, e Madri apresenta a experiência de seu estádio e a infraestrutura existente, Casablanca aposta em um projeto de estádio gigantesco e em amplas movimentações institucionais.

A decisão final ainda está nas mãos da Federação Internacional de Futebol, em meio a expectativas de que o cenário final da sede seja definido ao longo de 2028.

Isso ocorre em paralelo ao congresso da Fifa em Rabat, no dia 18 de março de 2027, que terá as eleições para a presidência da entidade, nas quais Gianni Infantino busca um novo mandato, enquanto os três candidatos aguardam a definição da sede da final da Copa do Mundo de 2030.