A situação do marroquino Brahim Díaz no Real Madrid fica cada vez mais complicada, depois que suas chances de conseguir minutos em campo se tornaram menores do que nunca, especialmente após a atuação de destaque do brasileiro Endrick no duelo contra a Roma, no qual o time merengue transformou a desvantagem em uma virada emocionante.

A partida, na qual o Real Madrid se viu atrás no placar por 3 a 1 a mais de meia hora do fim, viu o técnico José Mourinho recorrer a todas as suas cartas ofensivas disponíveis no banco de reservas, na tentativa de salvar a situação, com exceção de Brahim Díaz, que acompanhou a reação de sua equipe do banco sem receber uma oportunidade de entrar.

E com a queda de rendimento da defesa da Roma, Mourinho decidiu colocar Endrick pelo lado direito, setor em que Díaz costuma atuar, e o atacante brasileiro fez uma apresentação forte durante meia hora, confirmando sua vantagem na disputa por minutos em campo.

Endrick teve uma presença decisiva graças ao seu gol, aos seus dribles e à sua capacidade de ligar o jogo com os companheiros e criar perigo, tornando-se um concorrente direto de Díaz, cuja presença foi diminuindo gradualmente com o passar das semanas da temporada, segundo relatório publicado pelo jornal espanhol "Marca" nesta sexta-feira.

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Apenas 178 minutos para Brahim Díaz

A redução do papel de Díaz começou já na pré-temporada, apesar de ele ter recebido espaço para participar do novo projeto de Mourinho, após voltar antecipadamente aos treinos depois da eliminação da seleção do Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo.

Mas com o início das partidas oficiais, o jogador se viu no banco de reservas no duelo contra o Espanyol, e não entrou nem por um minuto, apesar de o time precisar, naquele momento, de soluções ofensivas para decidir o jogo.

Depois de 10 partidas do Real Madrid nesta temporada, a participação de Díaz não passou de 178 minutos divididos em quatro jogos, fazendo dele um dos jogadores com menos oportunidades de jogo dentro da equipe.

Em contrapartida, Carlos Espí atuou por 38 minutos em seis partidas e marcou três gols, enquanto Endrick disputou 35 minutos em duas partidas e marcou um gol.

A diferença, porém, é que Espí e Endrick não começaram nenhuma partida como titulares, enquanto Díaz teve a oportunidade de aparecer na escalação inicial na terceira rodada do Campeonato Espanhol, contra o Málaga, no estádio Santiago Bernabéu, e também na estreia na Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão.

No duelo contra a Inter, Díaz jogou 79 minutos e fez uma atuação notável, apesar de sofrer dores físicas evidentes na perna, em uma partida que refletiu seu comprometimento e sua vontade de ajudar o time, mesmo quando não está em sua melhor forma.

Do total de minutos que disputou nesta temporada, 143 vieram nas duas partidas que começou como titular, enquanto não atua desde 15 de setembro, quando entrou como substituto contra o Elche a 23 minutos do fim.

Sua outra participação mais recente foi contra a Real Sociedad no fim de agosto, quando jogou 12 minutos, enquanto Espí decidiu os duelos contra Elche e Espanyol com um gol em cada um deles.

Endrick avança e o futuro de Díaz fica mais incerto

Brahim Díaz ainda não conseguiu recuperar o nível que apresentou na temporada 2023-2024, quando se transformou em uma das soluções importantes para o técnico Carlo Ancelotti, aproveitando a ausência de Jude Bellingham e de vários jogadores, antes de optar por representar a seleção marroquina no período em que vivia seus melhores momentos.

Com o passar do tempo, o jogador se viu atrás de vários nomes nas contas de Mourinho. É natural que seu papel diminua diante da presença de Diomande, que chegou por 140 milhões, e a competição com Bellingham pela vaga atrás de Kylian Mbappé parece difícil, num momento em que Arda Güler segue apresentando atuações que tornam sua exclusão da escalação inicial motivo de debate.

E agora, a volta forte de Endrick veio complicar ainda mais a situação do jogador marroquino, depois que o atacante brasileiro mostrou sua capacidade de agregar na posição de ponta-direita, que representa uma das opções disponíveis para Díaz.

Mourinho havia afirmado, após o duelo contra a Roma, que uma saída de Endrick por empréstimo durante a janela de transferências de inverno é algo impossível, declaração que pode refletir a confiança do treinador em continuar apostando no jogador.

E com a aproximação da janela de transferências de inverno, as contas dentro do Real Madrid podem mudar, depois que Endrick era o jogador cujo futuro estava cercado de dúvidas, enquanto Brahim Díaz passou a ser quem busca seu lugar e seu papel no time, diante de sua ausência das partidas desde meados de setembro e da queda de suas chances de atuar.