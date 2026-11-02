O Real Madrid será obrigado a pagar uma bonificação financeira adicional ao Leipzig caso o marfinense Yan Diomande conquiste a Bola de Ouro durante seu período com o time merengue.

A contratação de Yan Diomande pelo Real Madrid no último verão foi uma das transferências mais marcantes do mercado, depois que o clube merengue desembolsou uma quantia enorme para garantir os serviços do jogador oriundo do Leipzig, que, apesar da curta trajetória no mundo do futebol de alto nível, conseguiu provar ser um dos pontas mais promissores do mundo.

Os números financeiros da transação não foram comuns, já que seu valor inicial chegou a 125 milhões de euros, com a possibilidade de subir para 140 milhões de euros caso algumas condições e variáveis se concretizem.

A rede "Sky Sports Alemanha" revelou que uma dessas condições consiste na conquista da Bola de Ouro pelo ponta marfinense durante seu período vestindo a camisa do Real Madrid.

Segundo o que divulgou a rede alemã, o Real Madrid será obrigado a pagar 2,5 milhões de euros ao Leipzig caso Diomande consiga erguer o prestigiado prêmio.

Essa bonificação surge com base em uma condição exigida por Marcel Schäfer, diretor esportivo do clube alemão, durante as negociações com o clube presidido por Florentino Pérez.

Após um início de temporada que gerou algumas dúvidas devido às poucas participações e à timidez dentro de campo, Diomande explodiu nas últimas semanas, especialmente desde a suspensão de Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol, após o episódio em que puxou o cabelo de Saliba durante o confronto com o Villarreal.

O jogador conseguiu marcar um gol ou dar uma assistência em cinco das últimas seis partidas disputadas pelo time comandado por José Mourinho.

Diomande disputou 14 jogos nesta temporada, começando sete deles como titular, nos quais marcou 4 gols e deu 4 passes decisivos, mas o mais importante, além de seus números, é o grande impacto que sua presença causou dentro de campo no desempenho da equipe.

O comprometimento defensivo do ponta marfinense, ao lado da capacidade que apresenta quando está com a bola, deu ao Real Madrid um novo impulso.

A comparação entre ele e Vinícius Júnior tornou-se algo inevitável, já que as impressões e as estatísticas confirmam que Diomande leva atualmente vantagem na disputa por uma vaga na escalação titular, tendo em vista o nível que os dois jogadores vêm apresentando no período atual.

Apesar de Diomande, de 19 anos, ainda ter um longo caminho pela frente com a seleção da Costa do Marfim e ter muito a mostrar e a provar, sua atuação marcante no último mês chamou fortemente a atenção.

A pressão decorrente do fato de ser um dos jogadores mais caros da história do futebol seguirá presente em sua trajetória, mas seu nível dentro de campo determinará se os enormes números financeiros pagos por sua contratação parecerão exagerados ou não.