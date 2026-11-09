O brasileiro vai aceitar? Ex-astro do Real sugere solução para o impasse de Vinícius

Santiago Cañizares, ex-goleiro do Real Madrid, abriu o debate sobre o futuro de Vinícius Júnior no elenco do time merengue, ao propor uma solução tática que pode impor uma mudança nas funções do ataque, diante da notável melhora nos resultados da equipe durante o período de ausência do ponta brasileiro.

Cañizares entende que o técnico José Mourinho enfrenta um verdadeiro teste no retorno de Vinícius às competições locais, especialmente depois de o Real Madrid conseguir uma sequência de vitórias e encontrar alternativas ofensivas que provaram sua capacidade de agregar, com destaque para o marfinense Yan Diomande.

Em declarações divulgadas pelo jornal Mundo Deportivo, Cañizares afirmou: "Para mim, a solução é que Vinícius jogue na posição de centroavante puro e seja reserva de Mbappé".

E acrescentou: "Vinícius é um jogador que, naturalmente, não pode ser ignorado, e Mourinho não vai deixá-lo de fora de seus planos. O time pode conquistar vitórias com ele e Mbappé juntos, mas não manterá a mesma identidade, nem o mesmo equilíbrio, nem o mesmo clima positivo".

A proposta de Cañizares chega em um momento delicado para Vinícius, que vive uma fase difícil no aspecto técnico, após a queda em seu rendimento de gols e por ter se tornado alvo de críticas da torcida do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu.

Vinícius marcou um gol e deu 3 assistências em 874 minutos nas diferentes competições nesta temporada, com uma média de participação em gol a cada 219 minutos, aproximadamente.

Essa proposta levanta questionamentos sobre o quanto o brasileiro aceitaria se transformar em reserva permanente, apesar de anteriormente ter sido o astro número um do time.

O jogador também recebeu críticas do próprio Mourinho, depois de ter sido substituído cedo durante o confronto contra a Roma na Liga dos Campeões, após um erro técnico que contribuiu para o time sofrer um gol, enquanto o treinador português não escondeu seu descontentamento com algumas de suas atitudes dentro de campo.

Os problemas do astro brasileiro se agravaram depois de ele ser expulso diante do Villarreal no dia 10 de outubro, por ter puxado o cabelo do adversário Nathan Saliva, antes de o Comitê de Disciplina decidir suspendê-lo por quatro partidas no Campeonato Espanhol, sendo duas partidas pelo episódio e outras duas por sua reclamação contra o árbitro.

O Comitê de Apelação rejeitou o pedido do Real Madrid de redução da punição no dia 16 de outubro, fazendo com que Vinícius ficasse de fora dos confrontos contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia, sendo o clássico no Camp Nou a mais destacada das partidas das quais foi privado.

Diomande aproveita a ausência e apresenta suas credenciais

Por outro lado, o marfinense Yan Diomande aproveitou a ausência de Vinícius de forma ideal, depois de receber a oportunidade de atuar na posição de ponta-esquerda e apresentar atuações notáveis que colocaram em debate a ideia de um retorno direto do brasileiro ao time titular.

Diomande marcou um gol e deu assistência para outro diante do Sevilla na vitória por 4 a 1, depois repetiu a participação em gol contra o Leipzig, antes de ter uma boa atuação na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 2 a 1 no clássico, e em seguida marcou novamente durante a vitória sobre o Racing Santander por 3 a 0.

O marfinense seguiu aparecendo no time titular diante do Valencia, na vitória por 3 a 0, confirmando que não é mais apenas um reserva emergencial na ausência do astro brasileiro.

Os números coletivos aumentam a complexidade da situação de Vinícius, já que o Real Madrid venceu as quatro partidas das quais ele ficou ausente no Campeonato Espanhol, marcando 12 gols e obtendo pontuação máxima, com 12 pontos.

A equipe também chegou a 8 vitórias consecutivas nas diferentes competições, após o triunfo sobre o Valencia, elevando seu total para 30 pontos, atrás do líder Barcelona por 3 pontos.