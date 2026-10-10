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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

O Bernabéu se revolta: vaias perseguem os jogadores do Real Madrid diante do Villarreal

Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Espanha

O time merengue apresentou um desempenho apagado no primeiro tempo

A torcida do Real Madrid vaiou os jogadores da equipe ao fim do primeiro tempo do confronto contra o Villarreal, empatado por 0 a 0 neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe do técnico José Mourinho apresentou um primeiro tempo apagado ofensivamente, já que finalizou apenas 5 vezes, uma delas entre as traves, e tocou na bola apenas 17 vezes na área adversária, além de não ter ultrapassado os 52% de posse de bola.

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O Real Madrid entrou na partida contra o Villarreal após a derrota para o Atlético de Madrid (2 a 1), em seu último jogo pelo Campeonato Espanhol, disputado no dia 20 de setembro passado.

Aquela foi a segunda derrota da equipe merengue nesta temporada na La Liga, após o tropeço diante do Real Betis (1 a 0).

A escalação da equipe merengue foi a seguinte:

  • Goleiro: Thibaut Courtois
  • Defesa: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras
  • Meio-campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.
  • Ataque: Yann Diomande, Kylian Mbappé, Arda Güler.

O técnico José Mourinho deixou seu astro brasileiro, Vinícius Júnior, no banco de reservas em um desenvolvimento notável.


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