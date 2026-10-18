O Bernabéu explode de raiva: "Tebas, vá embora". E Laporta segue pressionando

O Real Madrid vive, neste momento, um clima de desconfiança e suspeita em relação à arbitragem, e a tensão atingiu seu nível mais alto após a expulsão de Vinicius Junior diante do Villarreal, somada às declarações de Javier Tebas, presidente da LaLiga, sobre os vídeos exibidos pelo canal de televisão do Real Madrid.

Segundo o jornal Sport, a faísca da revolta explodiu de forma clara no estádio Santiago Bernabéu, durante os primeiros minutos da partida entre Real Madrid e Sevilla, quando a insatisfação se transformou em protesto público.

O setor sul, onde fica o grupo de torcedores do clube conhecido pela torcida organizada, foi o mais contundente em sua postura contrária à LaLiga, além de ser o mais próximo da tribuna principal, onde se senta Florentino Pérez, presidente do clube.

Antes do início da partida, os torcedores ergueram um enorme faixa com uma mensagem que não deixava margem para interpretações: "Isto não é futebol, é Tebas e Negreira".

E um detalhe não passou despercebido: os nomes Tebas e Negreira foram escritos nas cores do Barcelona, azul e vermelho, em referência direta ao clube catalão e ao caso Negreira, que continua fortemente presente na mente dos torcedores do Real Madrid.

A faixa foi apenas o começo. O protesto visual veio acompanhado de uma série de cantos direcionados contra a Federação Espanhola de Futebol, contra Tebas e contra o clube catalão, expressando uma indignação que extrapolou os limites do setor da torcida organizada.

Durante os cinco primeiros minutos da partida, o estádio do clube merengue transformou o confronto em um palco de protesto. Das arquibancadas ecoaram cantos fortes, entre eles "Corrupção na Federação", "Tebas, vá embora agora", "Laporta continua pagando" e "Negreira continua comandando as partidas".

Esse ambiente refletiu o estado de confronto aberto que o clube vive com as instituições do futebol espanhol.