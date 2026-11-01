O goleiro do Bayern de Munique, Jonas Urbig, apareceu em um estado de relativa tontura após a partida de ontem, sábado, que terminou empatada entre a equipe bávara e o seu visitante, o Borussia Dortmund (2 a 2), no estádio Allianz Arena, em Munique, pela oitava rodada da Bundesliga.

Urbig sofreu um choque na cabeça com os joelhos de Carney Chukwuemeka, jogador do Dortmund, incidente que resultou na anulação de um gol dos visitantes, marcado por Jobe Bellingham.

O goleiro do Bayern de Munique brincou com o episódio posteriormente, durante entrevista ao jornal "Bild" alemão, afirmando: "Está tudo bem, exceto pelo fato de eu ter levado duas joelhadas no rosto".

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Apesar disso, o Bayern de Munique não encara o choque com leviandade, já que o clube monitora de perto o estado de Urbig, para acompanhar se ele sofrerá de quaisquer outros sintomas.

E, caso surja qualquer sinal de que ele tenha sofrido uma concussão cerebral, sua participação diante do Atlético de Madrid na terça-feira ficará em dúvida. Além disso, as chances do veterano goleiro Manuel Neuer de se recuperar e ficar à disposição para a partida parecem baixas.

A equipe bávara visita o Atlético, no estádio Riyadh Air Metropolitano, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa, uma partida de grande importância para o Bayern de Munique, que empatou nas duas últimas rodadas da competição: (3 a 3) com o Viking, da Noruega, e (2 a 2) diante do Arsenal, da Inglaterra.