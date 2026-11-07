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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

O Bayern de Munique supera o Mainz e as lesões; e o Borussia Dortmund aperta o cerco com nova vitória

Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
Borussia Dortmund x Elversberg
Borussia Dortmund
Elversberg
Alemanha

O time da Baviera marcou um gol em cada tempo

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O Bayern de Munique manteve a liderança do Campeonato Alemão ao vencer o anfitrião Mainz por 2 a 1, neste sábado, no estádio Mewa Arena, em partida válida pela nona rodada da competição.

Com esse triunfo, o gigante bávaro elevou sua pontuação para 21 pontos, liderando por saldo de gols à frente do vice-líder Dortmund, enquanto o Mainz permaneceu com 10 pontos, na décima colocação.

Joshua Kimmich abriu o placar para os visitantes aos 14 minutos, após um passe de Harry Kane, que aproveitou um erro defensivo do Mainz antes de tocar a bola para o meio-campista alemão, que soltou um chute forte que foi parar no ângulo superior direito da meta.

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O jovem Lennart Karl acrescentou o segundo gol do Bayern, aos 57 minutos, também com a ajuda de Harry Kane, antes de Philipp Treu marcar o único gol do Mainz, de cabeça, aos 90+3 minutos.

Lesão de Neuer

A partida teve Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, obrigado a deixar o campo por causa de uma lesão no pé, com Jonas Urbig entrando em seu lugar antes do fim do primeiro tempo.

O lance ocorreu após um ataque do Mainz, que terminou com a bola chegando a Lee Jae-sung, que a mandou para as redes, mas o árbitro anulou o gol por impedimento.

O goleiro alemão, de 40 anos, não conseguiu completar a partida, em meio a temores de reincidência do problema no pé, que o afastou do Bayern em três jogos antes de seu retorno diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa (2 a 0).

Neuer havia começado o confronto contra o Mainz como titular, em uma partida de especial importância para ele, depois de se tornar o jogador mais velho a atuar no Campeonato Alemão com a camisa do Bayern de Munique.

O gigante bávaro já sofre com várias outras lesões, com as ausências de Jamal Musiala, Ismail Jakobs, Serge Gnabry e Luis Díaz.

O vice-líder segue na perseguição

No mesmo horário da partida entre Bayern de Munique e Mainz, o Borussia Dortmund venceu o visitante Elversberg também pelo placar de 2 a 1, permanecendo atrás do líder apenas por saldo de gols.

Os dois gols do Dortmund foram marcados por seu internacional alemão Felix Nmecha, aos 55 e aos 71 minutos, enquanto Noel Futkeu assinou o único gol do Elversberg, aos 81 minutos.

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