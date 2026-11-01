O Bayern de Munique sofreu um duplo golpe após a confirmação das ausências de Ismael Saibari e Serge Gnabry no elenco bávaro durante o próximo período.
A dupla se lesionou durante o confronto com o Borussia Dortmund, que terminou empatado (2 a 2), no último sábado, pela Bundesliga.
O Bayern de Munique afirmou, em comunicado em seu site oficial: "Saibari sofreu uma ruptura do ligamento sindesmótico no lado direito da articulação do tornozelo, e o jogador internacional marroquino já foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida".
O clube alemão acrescentou: "Por outro lado, Gnabry sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda".
O Bayern de Munique ocupa a liderança da Bundesliga com 18 pontos após as primeiras 8 rodadas.