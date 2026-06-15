O Bayern de Munique fecha a contratação do craque marroquino com um acordo de meio-termo

O Bayern de Munique fechou a contratação do astro da seleção marroquina, que atualmente disputa a Copa do Mundo de 2026 com os Leões do Atlante.

O Bayern de Munique iniciou negociações com o PSV Eindhoven, nos últimos dias, para fechar a contratação do jogador Ismail Saibari durante a próxima janela de transferências de verão.

Conforme informou o jornal “Bild”, o campeão alemão e o PSV chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador marroquino neste verão.

Resta apenas o exame médico para concluir a negociação e, na Alemanha, a contratação do atacante para a próxima temporada é considerada um fato consumado.

A notícia surge após semanas de negociações entre os dois clubes e representa um passo decisivo na concretização de uma das prioridades do Bayern de Munique, após a rejeição de sua oferta por Anthony Gordon, jogador do Newcastle.

De acordo com o jornal “Bild”, o valor acordado é de cerca de 55 milhões de euros, incluindo variáveis e possíveis bônus.

Esse valor representa um meio-termo entre as exigências das duas partes: o PSV Eindhoven buscava cerca de 60 milhões de euros, enquanto o Bayern de Munique tentava manter o custo abaixo de 50 milhões de euros.

Este acordo surge em um momento crucial, já que o aumento da visibilidade internacional do jogador, que já marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo contra o Brasil (1 a 1), pode elevar seu valor de mercado.

Os últimos detalhes do plano de exames médicos foram acertados, já que Sibari está atualmente nos Estados Unidos, portanto os exames serão realizados lá.

O jogador se reunirá com a equipe médica do Bayern de Munique nos Estados Unidos, desde que haja aprovação tanto do PSV Eindhoven quanto da Federação Marroquina de Futebol.