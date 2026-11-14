O Bayern de Munique empata com o Togo com gol de Bensebaini, e a Argélia segue invencível nas Eliminatórias da Can

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A Argélia manteve seus resultados positivos nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, após conquistar uma importante vitória sobre o visitante Togo por um gol a zero, neste sábado, pela terceira rodada das eliminatórias de classificação para a fase final da edição de 2027.

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A seleção da Argélia manteve seu retrospecto invicto nas eliminatórias, enquanto seu técnico Ibrahim Hamdani deu continuidade à sua sequência marcante.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Rami Bensebaini, aos 76 minutos, dando à seleção argelina 3 pontos importantes, no confronto disputado no estádio Hocine Aït Ahmed, na cidade de Tizi Ouzou.

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O gol teve uma importância especial para Bensebaini, craque do Borussia Dortmund da Alemanha, já que com ele elevou para quatro o número de gols marcados contra o Togo ao longo de sua carreira profissional, tornando a seleção togolesa a que mais sofreu gols seus, empatada com o Bayern de Munique, de acordo com a rede francesa "stats foot".

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Com essa vitória, a seleção da Argélia elevou sua pontuação para 7 pontos em três partidas no Grupo 1, depois de iniciar sua trajetória com a vitória sobre a Zâmbia por 3 a 1, em seguida empatar com o Burundi por 2 a 2, antes de superar o Togo com o gol de Bensebaini.

A seleção da Zâmbia aparece em segundo lugar com 4 pontos, seguida pelo Togo com 3 pontos, e depois o Burundi com dois pontos.

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A seleção argelina também deu continuidade ao seu retrospecto marcante nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, após chegar a 23 partidas consecutivas sem derrota, somando 17 vitórias e 6 empates.

A última queda da Argélia nas eliminatórias da Copa Africana remonta a 16 de outubro de 2018, quando perderam para o Benin por um gol a zero.

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Aquela derrota havia ocorrido durante as eliminatórias da edição de 2019, antes de a seleção argelina iniciar sua sequência de resultados positivos que se estendeu por várias edições das eliminatórias, e que viu sua classificação às fases finais do torneio em mais de uma ocasião, além da conquista da Copa Africana de Nações em 2019, no Egito.

No âmbito da comissão técnica, a vitória sobre o Togo deu ao técnico Ibrahim Hamdani sua terceira vitória nas primeiras quatro partidas à frente do comando técnico da seleção argelina, contra um empate.

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Isso depois de iniciar sua trajetória com a vitória sobre a Zâmbia, em seguida o empate com o Burundi, antes da vitória sobre o Níger em amistoso, e por fim a vitória sobre o Togo.

Este é o melhor início de um técnico da seleção argelina desde o francês Christian Gourcuff, que conquistou quatro vitórias consecutivas em suas quatro primeiras partidas com a Argélia, em 2014.

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Hamdani havia assumido a função em setembro passado, substituindo o suíço Vladimir Petkovic, após a eliminação da Argélia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Suíça, e começou a trabalhar na reformulação da seleção e na oportunidade dada a várias caras novas, mantendo um grupo de elementos fundamentais.

O reencontro entre Argélia e Togo está marcado para a terça-feira, 17 de novembro, na capital Lomé, pela quarta rodada das eliminatórias.