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Muhammad Sharaf Eldeen
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O Bayern de Munique empata com o Togo com gol de Bensebaini, e a Argélia segue invencível nas Eliminatórias da Can

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A Argélia manteve seus resultados positivos nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, após conquistar uma importante vitória sobre o visitante Togo por um gol a zero, neste sábado, pela terceira rodada das eliminatórias de classificação para a fase final da edição de 2027.

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A seleção da Argélia manteve seu retrospecto invicto nas eliminatórias, enquanto seu técnico Ibrahim Hamdani deu continuidade à sua sequência marcante.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Rami Bensebaini, aos 76 minutos, dando à seleção argelina 3 pontos importantes, no confronto disputado no estádio Hocine Aït Ahmed, na cidade de Tizi Ouzou.

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O gol teve uma importância especial para Bensebaini, craque do Borussia Dortmund da Alemanha, já que com ele elevou para quatro o número de gols marcados contra o Togo ao longo de sua carreira profissional, tornando a seleção togolesa a que mais sofreu gols seus, empatada com o Bayern de Munique, de acordo com a rede francesa "stats foot".

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Com essa vitória, a seleção da Argélia elevou sua pontuação para 7 pontos em três partidas no Grupo 1, depois de iniciar sua trajetória com a vitória sobre a Zâmbia por 3 a 1, em seguida empatar com o Burundi por 2 a 2, antes de superar o Togo com o gol de Bensebaini.

A seleção da Zâmbia aparece em segundo lugar com 4 pontos, seguida pelo Togo com 3 pontos, e depois o Burundi com dois pontos.

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A seleção argelina também deu continuidade ao seu retrospecto marcante nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, após chegar a 23 partidas consecutivas sem derrota, somando 17 vitórias e 6 empates.

A última queda da Argélia nas eliminatórias da Copa Africana remonta a 16 de outubro de 2018, quando perderam para o Benin por um gol a zero.

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Aquela derrota havia ocorrido durante as eliminatórias da edição de 2019, antes de a seleção argelina iniciar sua sequência de resultados positivos que se estendeu por várias edições das eliminatórias, e que viu sua classificação às fases finais do torneio em mais de uma ocasião, além da conquista da Copa Africana de Nações em 2019, no Egito.

No âmbito da comissão técnica, a vitória sobre o Togo deu ao técnico Ibrahim Hamdani sua terceira vitória nas primeiras quatro partidas à frente do comando técnico da seleção argelina, contra um empate.

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Isso depois de iniciar sua trajetória com a vitória sobre a Zâmbia, em seguida o empate com o Burundi, antes da vitória sobre o Níger em amistoso, e por fim a vitória sobre o Togo.

Este é o melhor início de um técnico da seleção argelina desde o francês Christian Gourcuff, que conquistou quatro vitórias consecutivas em suas quatro primeiras partidas com a Argélia, em 2014.

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Hamdani havia assumido a função em setembro passado, substituindo o suíço Vladimir Petkovic, após a eliminação da Argélia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Suíça, e começou a trabalhar na reformulação da seleção e na oportunidade dada a várias caras novas, mantendo um grupo de elementos fundamentais.

O reencontro entre Argélia e Togo está marcado para a terça-feira, 17 de novembro, na capital Lomé, pela quarta rodada das eliminatórias.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

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Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

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Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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