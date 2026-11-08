O Bayern de Munique define data para o retorno de Kompany

A data de retorno do técnico belga Vincent Kompany ao banco de reservas do Bayern de Munique está próxima, segundo declarações feitas por Uli Hoeness, presidente honorário do clube bávaro.

Kompany desmaiou enquanto assistia a uma sessão de treino da equipe de juniores e foi imediatamente levado ao hospital. Desde então, seu auxiliar, Aaron Danks, assumiu a responsabilidade pelo clube bávaro.

As notícias vindas de Munique parecem bastante positivas, pois Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, revelou que Kompany voltará a se juntar à equipe após o fim da data Fifa.

Ele explicou, em declaração à rede "BR24" reproduzida pelo jornal Sport espanhol, no domingo: "Ele voltará para nós dentro de duas ou três semanas. Portanto, após a data Fifa, voltará ao banco de reservas. Ele estava trabalhando doze horas por dia, seis dias por semana: isso era simplesmente demais".

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O jornal espanhol comentou: "Essas palavras tiveram um efeito muito mais tranquilizador do que as proferidas pelo diretor esportivo Max Eberl após a vitória de sábado sobre o Mainz, quando disse: 'Vini (Kompany) está progredindo bem em sua recuperação. No entanto, ainda precisamos esperar a luz verde dos médicos antes de permitir seu retorno'".

E, se as previsões de Hoeness se confirmarem, Kompany pode voltar ao banco de reservas na partida do Campeonato Alemão contra o Colônia, no dia 20 de novembro.

Cinco dias depois, vem a partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Lille (25 de novembro), antes da visita ao Hamburgo no sábado seguinte.

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