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Ao VivoIngressos
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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O Bayern de Munique assume a liderança da Bundesliga ao atropelar o Leipzig

Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
Bundesliga
Alemanha

O time bávaro marcou três gols em cada tempo

O Bayern de Munique conquistou uma vitória arrasadora sobre o seu convidado Leipzig por 6 a 1, neste sábado, no Allianz Arena, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Alemão.

Com o triunfo, o gigante bávaro saltou provisoriamente para a liderança da tabela de classificação, com 14 pontos, à espera do encerramento da rodada, enquanto o Leipzig ficou estagnado nos nove pontos, na sétima colocação.

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Luis Díaz abriu o placar para o Bayern de Munique aos 12 minutos, ao aproveitar um passe de Joshua Kimmich, antes de Aleksandar Pavlović ampliar aos 26, com assistência de Díaz.

Michael Olise aumentou a vantagem dos donos da casa ao marcar o terceiro gol aos 34 minutos, após passe de Harry Kane, e o primeiro tempo terminou com o Bayern vencendo por 3 a 0.

No início da segunda etapa, Díaz voltou a balançar as redes aos 47 minutos, aproveitando um passe de Kane, antes de o atacante inglês marcar o quinto gol aos 52, com a ajuda de Nathaniel Brown.

O astro colombiano fechou a conta aos 69 minutos, completando seu hat-trick na partida.

Antes do fim do confronto, Andrea Maksimović marcou o gol de honra do Leipzig, aos 90+2 minutos.

O Bayern de Munique havia empatado suas duas últimas partidas: 2 a 2 com o Augsburg, pelo Campeonato Alemão, e 3 a 3 contra o Viking da Noruega, pela Liga dos Campeões da Europa.


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