O zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, parece aberto à possibilidade de se transferir para o Barcelona, apesar da decepção que sofreu no último verão, depois que Hans Flick, técnico da equipe catalã, não concordou com sua contratação, fazendo com que o zagueiro italiano permanecesse na lista de interesses de Deco, diretor esportivo do clube.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Alessandro Bastoni (27 anos) era a primeira opção para reforçar a zaga na última temporada, quando o comitê esportivo concordou, em janeiro, sobre a necessidade de contratar um zagueiro experiente, de preferência canhoto, levando Deco a começar a trabalhar para concretizar o negócio.

Deco conseguiu chegar a um acordo com Bastoni, válido até o ano de 2031, mas sua concretização estava condicionada à obtenção da aprovação final de Flick.

Com a chegada de maio, Hans não se convenceu do negócio, depois de ter reposicionado Gerard Martín na posição de zagueiro central, passando a preferir reforçar outras posições antes de contratar um novo zagueiro.

Após cinco meses, o Barcelona voltou à procura de um zagueiro central, e Bastoni continua presente na lista de nomes que Deco analisa, mas, diante do que aconteceu anteriormente, surge uma dúvida sobre a postura do zagueiro da Inter de Milão em relação ao interesse catalão.

O zagueiro italiano não fecha a porta para nenhuma possibilidade; pelo contrário, Bastoni continuará sempre aberto a ouvir um possível contato do Barcelona, de acordo com o que afirmou o jornal espanhol.

Ainda assim, o último verão terminou com uma grande decepção para Bastoni, que se sentiu profundamente ferido pelo que aconteceu, pois Alessandro estava muito empolgado com a ideia de se juntar ao projeto do Barcelona, mas sua decepção foi enorme depois que o negócio não se concretizou, já que ninguém deseja saber que o técnico o excluiu de seus planos.

Mesmo assim, Bastoni tem consciência de que, se o Barcelona quiser contratá-lo, terá de provar sua seriedade na contratação, especialmente porque o zagueiro italiano se sente feliz na Inter de Milão, onde carrega esta temporada a braçadeira de capitão dentro do grupo de líderes da equipe.

Bastoni também está concentrado em sua trajetória com o clube e acredita que joga por um dos maiores clubes da Europa.

Bastoni tem contrato com a Inter de Milão até o ano de 2028 e recebe um dos salários mais altos do elenco, além de possuir uma vantagem adicional que é o fato de considerar a Inter de Milão como sua casa.

Com base nisso, se Bastoni decidir dar o passo de se transferir para o Barcelona, terá aprendido uma lição da experiência anterior, pois precisa se certificar de que representa uma prioridade para o clube, não apenas para Deco, que sempre fez questão de fazê-lo sentir isso, mas também para Hans Flick.

Por esse motivo, o zagueiro italiano deseja falar primeiro com o técnico alemão e ouvi-lo diretamente para conhecer sua verdadeira postura quanto à sua contratação.