Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

O Barcelona volta a perseguir Bastoni, e o zagueiro da Inter impõe uma condição para o negócio

A. Bastoni
Barcelona
Inter de Milão
La Liga
H. Flick
Itália
Espanha
Alemanha

O Barcelona precisa de um novo zagueiro?

O zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, parece aberto à possibilidade de se transferir para o Barcelona, apesar da decepção que sofreu no último verão, depois que Hans Flick, técnico da equipe catalã, não concordou com sua contratação, fazendo com que o zagueiro italiano permanecesse na lista de interesses de Deco, diretor esportivo do clube.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Alessandro Bastoni (27 anos) era a primeira opção para reforçar a zaga na última temporada, quando o comitê esportivo concordou, em janeiro, sobre a necessidade de contratar um zagueiro experiente, de preferência canhoto, levando Deco a começar a trabalhar para concretizar o negócio.

Deco conseguiu chegar a um acordo com Bastoni, válido até o ano de 2031, mas sua concretização estava condicionada à obtenção da aprovação final de Flick.

Com a chegada de maio, Hans não se convenceu do negócio, depois de ter reposicionado Gerard Martín na posição de zagueiro central, passando a preferir reforçar outras posições antes de contratar um novo zagueiro.

Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

31 de out. de 2026

INT

INT

BAR

BAR

La Liga

31 de out. de 2026

ALA

ALA

Após cinco meses, o Barcelona voltou à procura de um zagueiro central, e Bastoni continua presente na lista de nomes que Deco analisa, mas, diante do que aconteceu anteriormente, surge uma dúvida sobre a postura do zagueiro da Inter de Milão em relação ao interesse catalão.

O zagueiro italiano não fecha a porta para nenhuma possibilidade; pelo contrário, Bastoni continuará sempre aberto a ouvir um possível contato do Barcelona, de acordo com o que afirmou o jornal espanhol.

Ainda assim, o último verão terminou com uma grande decepção para Bastoni, que se sentiu profundamente ferido pelo que aconteceu, pois Alessandro estava muito empolgado com a ideia de se juntar ao projeto do Barcelona, mas sua decepção foi enorme depois que o negócio não se concretizou, já que ninguém deseja saber que o técnico o excluiu de seus planos.

Mesmo assim, Bastoni tem consciência de que, se o Barcelona quiser contratá-lo, terá de provar sua seriedade na contratação, especialmente porque o zagueiro italiano se sente feliz na Inter de Milão, onde carrega esta temporada a braçadeira de capitão dentro do grupo de líderes da equipe.

Bastoni também está concentrado em sua trajetória com o clube e acredita que joga por um dos maiores clubes da Europa.

Bastoni tem contrato com a Inter de Milão até o ano de 2028 e recebe um dos salários mais altos do elenco, além de possuir uma vantagem adicional que é o fato de considerar a Inter de Milão como sua casa.

Com base nisso, se Bastoni decidir dar o passo de se transferir para o Barcelona, terá aprendido uma lição da experiência anterior, pois precisa se certificar de que representa uma prioridade para o clube, não apenas para Deco, que sempre fez questão de fazê-lo sentir isso, mas também para Hans Flick.

Por esse motivo, o zagueiro italiano deseja falar primeiro com o técnico alemão e ouvi-lo diretamente para conhecer sua verdadeira postura quanto à sua contratação.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google