Uma reportagem da imprensa afirmou que o Barcelona anunciará nesta segunda-feira a saída de dois jogadores, após a diretoria aprovar duas propostas por eles durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal "Mundo Deportivo" revelou que, além do anúncio da saída de Ronald Araújo para o Liverpool, também é esperado o anúncio, hoje, da saída de Jofre Torrents (19 anos).

O lateral-esquerdo se transferirá para o Ajax de Amsterdã com opção de recompra para o Barcelona.

Na verdade, esperava-se que a negociação fosse concluída oficialmente ontem, mas o Ajax disputou sua primeira partida e o anúncio foi adiado para mais tarde nesta segunda-feira.

A equipe de Michel Sánchez deseja contratar o jovem talento do Barcelona, que não viajou para Údine no sábado porque o jogador aguardava a definição de seu futuro.

O clube holandês contratou Kaio Henrique e já contava com Owen Wijndal em seu elenco, que atualmente não pretende sair. Por isso, Jordi Cruyff, diretor esportivo do Ajax, que vê em Jofre um lateral para o futuro, pode permitir que ele se transfira para o Celta de Vigo para ganhar experiência em uma equipe forte da liga espanhola, cujo time reserva atua na segunda divisão.