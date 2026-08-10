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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O Barcelona se prepara para anunciar oficialmente a saída de jogadores hoje

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Os dois jogadores vão se transferir para a Inglaterra e a Holanda

Uma reportagem da imprensa afirmou que o Barcelona anunciará nesta segunda-feira a saída de dois jogadores, após a diretoria aprovar duas propostas por eles durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal "Mundo Deportivo" revelou que, além do anúncio da saída de Ronald Araújo para o Liverpool, também é esperado o anúncio, hoje, da saída de Jofre Torrents (19 anos).

O lateral-esquerdo se transferirá para o Ajax de Amsterdã com opção de recompra para o Barcelona.

 Na verdade, esperava-se que a negociação fosse concluída oficialmente ontem, mas o Ajax disputou sua primeira partida e o anúncio foi adiado para mais tarde nesta segunda-feira.

A equipe de Michel Sánchez deseja contratar o jovem talento do Barcelona, que não viajou para Údine no sábado porque o jogador aguardava a definição de seu futuro.

O clube holandês contratou Kaio Henrique e já contava com Owen Wijndal em seu elenco, que atualmente não pretende sair. Por isso, Jordi Cruyff, diretor esportivo do Ajax, que vê em Jofre um lateral para o futuro, pode permitir que ele se transfira para o Celta de Vigo para ganhar experiência em uma equipe forte da liga espanhola, cujo time reserva atua na segunda divisão.

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