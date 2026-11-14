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O Barcelona deseja blindar o contrato da mais recente joia em ascensão da academia de La Masia, depois de ter firmado seu lugar no elenco do time principal.

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O jornal Sport, citando a Radio Marca, informou que Brian Fariñas vai renovar seu contrato com a equipe catalã, após os contatos que o diretor esportivo Deco manteve com os representantes do jogador ao longo das últimas semanas.

As duas partes chegaram a um acordo preliminar para prolongar o contrato, que atualmente termina em 2028, e espera-se que, salvo alguma mudança de última hora, seja estendido até 2031.

O desejo do clube catalão de melhorar as condições do jogador remonta ao fim de agosto passado, quando a direção esportiva decidiu integrar Fariñas à estrutura do time principal e lhe conceder um número dentro da lista de jogadores da equipe principal.

Desde então, as negociações começaram, mas se intensificaram especialmente no fim de outubro passado, coincidindo com sua primeira aparição oficial sob o comando do treinador Hansi Flick.

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A direção esportiva agiu rapidamente para ajustar o contrato do jogador à sua nova realidade esportiva. Sua estreia foi uma das notícias positivas das últimas semanas, e suas primeiras participações convenceram a comissão técnica.

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Por esse motivo, o Barcelona considera necessário melhorar as condições financeiras do jogador, além de reforçar sua proteção contratual. Até agora, Fariñas tinha uma cláusula de rescisão de apenas 15 milhões de euros, um valor extremamente baixo para um jogador que começou a ganhar um papel de destaque no time principal.

O entendimento entre as duas partes chegou a uma fase bastante avançada, restando apenas alguns detalhes simples a serem resolvidos.

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A proposta inclui a prorrogação do contrato até 2031 e, embora a possibilidade de assinar por uma temporada a menos estivesse sobre a mesa, essa última opção ficou praticamente descartada em definitivo.

Espera-se que os contatos se intensifiquem novamente assim que terminar o período da pausa internacional, a fim de concluir o acordo de forma definitiva.

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O objetivo é resolver os últimos detalhes e anunciar a renovação do contrato, o que permitirá ao Barcelona garantir a permanência de uma de suas mais promissoras e destacadas jovens promessas no elenco.

A ascensão de Fariñas foi notavelmente rápida, apesar do início difícil de temporada. O jogador, natural da cidade de Benicarló, não disputou um único minuto em partida oficial com o time principal nesta temporada, até sua estreia diante do Alavés no último dia 31 de outubro.

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Desde então, Flick lhe deu a oportunidade de seguir em cena, a ponto de passar a contar com ele como titular nos três últimos jogos do Barcelona, diante do Deportivo Alavés, depois do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano e, por fim, do Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa.

Sua primeira aparição como titular diante do Alavés no estádio Spotify Camp Nou foi o primeiro grande passo em sua trajetória, que o clube agora deseja consolidar por meio da renovação de seu contrato.

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Fariñas havia chegado à academia do Barcelona vindo do Villarreal e conseguiu conquistar a confiança de Flick, tornando-se o 14º jogador formado na academia do clube a quem o treinador alemão concedeu a oportunidade de atuar com o time principal.