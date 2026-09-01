O Barcelona fechou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, em uma das transferências mais destacadas do clube durante a atual janela de transferências, após conseguir contratá-lo por apenas 10 milhões de euros, em meio à convicção interna no clube de que o jogador representa uma oportunidade de mercado difícil de deixar escapar.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Jesus estava fora dos planos de Mikel Arteta para a atual temporada, ao mesmo tempo em que restava apenas um ano para o fim de seu contrato com o Arsenal, o que levou o jogador e o clube inglês a buscarem um novo destino, antes que o Barcelona se movimentasse e fechasse a transferência no fim de semana.

Jesus, de 29 anos, chegou ao Barcelona após se recuperar de uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por cerca de 11 meses desde 2025, mas ele próprio garantiu que sua condição física está boa, dizendo, ao chegar ao aeroporto de El Prat, que "o joelho está perfeito", antes de passar com sucesso pelos exames médicos.

Inicialmente, o Barcelona havia acordado com o jogador um contrato de dois anos, com a possibilidade de estendê-lo por um terceiro ano de acordo com condições e metas específicas, mas o clube decidiu, no fim, alterar o acordo e conceder-lhe um contrato fixo de 3 anos.

A decisão reflete a confiança do Barcelona na capacidade de Jesus de recuperar seu melhor nível, especialmente porque o clube o vê como um importante reforço para o ataque, que carecia de uma opção fixa na posição de centroavante de ofício, com exceção do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, além da possibilidade de recorrer a Raphinha nessa posição.

Espera-se que Jesus receba a camisa número 9 que era usada pelo polonês Robert Lewandowski, iniciando uma nova etapa em sua trajetória dentro do Barcelona, onde será cobrado a comprovar sua prontidão rapidamente durante os próximos treinos.

O clube não descarta a possibilidade de o atacante brasileiro entrar na lista do time para o duelo contra o Valencia no domingo, mas a comissão técnica não quer se apressar em utilizá-lo, especialmente após o longo período de ausência pelo qual o jogador passou.