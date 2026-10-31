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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

O Barcelona responde à tentativa do Manchester United de contratar Fermín

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O Barcelona mantém firme sua posição em relação a Fermín López e recusa-se a abrir as portas para qualquer negociação sobre sua saída, apesar do interesse do Manchester United em contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno e da possível disposição do clube de apresentar uma proposta vultosa para fechar o negócio.

O jornalista italiano Matteo Moretto revelou, nesta sexta-feira, através da rádio "Radio Marca", o grande interesse do Manchester United na contratação de Fermín López e Pablo Barrios, explicando que o clube inglês busca um meio-campista com as características que possuem as estrelas do Barcelona e do Atlético de Madrid, e já se informou sobre a situação dos jogadores.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Manchester United não iniciou nenhuma negociação oficial, limitando-se até agora a se informar sobre a situação de ambos.

O jornal apontou que a resposta do Barcelona em relação a Fermín López foi bastante categórica, já que o jogador é considerado um dos pilares fundamentais do projeto do técnico Hansi Flick, além de ter renovado seu contrato no início deste ano até 2031.

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Fermín sente-se muito feliz dentro do estádio Spotify Camp Nou, no clube que considera o clube de sua vida, e não pensa, de sua parte, em viver uma nova experiência longe do Barcelona. Os pontos de vista da diretoria do clube e do jogador formado na academia de La Masia coincidem, e não há qualquer possibilidade de mudança dessa postura no futuro próximo.

Porta fechada

O valor de mercado do jogador andaluz é de 110 milhões de euros, segundo o site especializado "Transfermarkt", e ele disputou todas as partidas da temporada com exceção de uma, marcando 5 gols e dando 4 assistências.

Fermín tem grande importância para a comissão técnica e a direção esportiva do Barcelona, e a forte concorrência entre ele e Dani Olmo pela posição de armador representa um grande ganho para a equipe catalã.

Nenhuma proposta, por maior que seja seu valor financeiro, levará Deco a abrir as portas para o início de negociações sobre a saída do jogador.

O mercado de transferências vive movimentações constantes por parte dos clubes que buscam reforçar seus elencos, mantendo a busca pelas opções disponíveis para incrementar suas equipes, especialmente o Manchester United, que segue em declínio e ainda não encontrou uma forma de corrigir seu rumo esportivo.

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