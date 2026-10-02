O Barcelona respira aliviado: resultado dos exames de Raphinha tranquiliza Flick

Raphinha, astro do Barcelona, passou por exames médicos na manhã desta sexta-feira para determinar a extensão e a natureza das dores que sente na coxa da perna direita.

Raphinha sofreu um edema muscular na coxa da perna direita, com a seleção do Brasil, depois de ter disputado o primeiro amistoso por inteiro e, em seguida, atuado no primeiro tempo do segundo amistoso da seleção canarinho, durante a atual data Fifa.

O jornal Sport informou que os exames aos quais Raphinha se submeteu descartaram a existência de uma lesão muscular mais grave, o que traz tranquilidade ao coração do treinador Hansi Flick.

Já o jornal Mundo Deportivo confirmou que o Barcelona respirou aliviado após os exames de Raphinha, e que o jogador estará presente diante do Getafe, pela La Liga, no próximo sábado.

Raphinha passou por exames médicos na cidade esportiva Joan Gamper, e os resultados foram tranquilizadores.

Havia confiança no Barcelona de que a lesão não evoluiria para algo pior, com base nas informações que chegaram ao clube vindas do próprio jogador, mas o time catalão aguardava que ele se submetesse aos exames médicos para confirmar sua condição.

Ainda assim, a comissão técnica do Barça tratará o caso de Raphinha com extrema cautela ao longo da próxima semana, quando o Barcelona retomar os treinos, na próxima segunda-feira.



