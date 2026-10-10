Graças à vitória sobre o Getafe por 3 a 0, o Barcelona, comandado pelo técnico Hansi Flick, conseguiu igualar o melhor início da história do clube catalão.

O Barcelona manteve o aproveitamento perfeito até agora no Campeonato Espanhol, conquistando a vitória nas 8 primeiras rodadas do torneio.

O jornal Mundo Deportivo informou que a equipe do técnico Flick repetiu o mesmo início alcançado pela equipe do técnico Tata Martino, na temporada 2013-2014.

A equipe do técnico Martino não conseguiu dar continuidade à sua sequência de vitórias na nona rodada, após empatar com o Osasuna, sem gols. Mesmo assim, o time manteve seu retrospecto invicto até a 14ª rodada, antes de sofrer a derrota por 0 a 1 diante do Athletic Bilbao por 1 a 0, no estádio San Mamés.

Após igualar o melhor início da história do clube na La Liga, o desafio diante de Flick e seus jogadores é superar esse recorde na próxima semana.

Mas a missão não será fácil, pois a equipe catalã visita o Real Betis, atual terceiro colocado no Campeonato Espanhol, no estádio La Cartuja, no próximo sábado.

Flick comentou sobre esse feito dizendo: "O mais importante é pensar na próxima partida, diante do Galatasaray. Queremos fazer história, mas o mais importante é que os jogadores estão envolvidos no trabalho com grande concentração".