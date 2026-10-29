O Barcelona renova com seu goleiro até 2029

Iker Rodríguez, goleiro do Barcelona Atlètic, se prepara para renovar seu contrato com o clube catalão até junho de 2029, em um passo que reflete a confiança da diretoria em suas qualidades e seu potencial, após fazer um início de temporada de destaque com a equipe reserva.

Segundo o jornal "Sport", da Espanha, o goleiro de 18 anos assinará seu novo contrato amanhã, sexta-feira, depois que o Barcelona e o jogador avançaram bastante no acordo sobre sua permanência, confirmando o clube seu desejo de manter uma das talentosas promessas da academia de La Masia.

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Rodríguez chamou a atenção com suas atuações pelo Barcelona Atlètic durante a temporada atual, já que participou das oito primeiras partidas do campeonato e sofreu apenas quatro gols, enquanto manteve sua meta inviolada em seis jogos.

O jovem goleiro também começou a temporada com uma sequência de destaque, saindo com a meta inviolada nas quatro primeiras rodadas, um feito que o Barcelona Atlètic não alcançava desde a temporada 2022-2023.

E a confiança do clube não se limita aos números do goleiro, pois o Barcelona valoriza suas reações marcantes e sua capacidade de lidar com bolas sob o travessão, além de suas habilidades com os pés, que são algumas das características importantes no estilo de jogo da equipe catalã.

Rodríguez chegou à academia de La Masia vindo do Sabadell ainda muito jovem e foi subindo pelas categorias de base até se tornar um dos elementos importantes do Barcelona Atlètic, sob o comando do técnico Juliano Belletti. Também teve a oportunidade de treinar com o time principal comandado por Hansi Flick e, inclusive, de integrar uma lista oficial.