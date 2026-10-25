O Paris Saint-Germain entrou na disputa pela contratação de JJ Gabriel, promessa do Manchester United, tendo iniciado conversas com os representantes do jogador, que completou 16 anos recentemente, num momento em que o Real Madrid também intensifica as suas movimentações para garantir os seus serviços, o que aumenta a complexidade da missão do Barcelona em fechar o negócio.

De acordo com o jornal catalão "Sport", o Paris Saint-Germain e o Real Madrid estão avançando nos seus contatos com o entorno do jogador.

O clube parisiense busca aproveitar a incerteza em torno do futuro de Gabriel em Old Trafford, apresentando um projeto esportivo e uma proposta econômica atraentes, enquanto o Real Madrid, por sua vez, trabalha para fortalecer a sua posição na corrida.

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O Barcelona tem uma carta importante nesta disputa, que são as preferências esportivas do jogador, já que Gabriel sente uma atração especial pelo clube catalão e sua filosofia de jogo, além do seu interesse no projeto que oferece oportunidades de evolução aos jovens talentos. No entanto, essa preferência não significa que a sua transferência para o Blaugrana já esteja definida.

Os aspectos financeiros continuam sendo um fator influente para fechar o negócio. Apesar de o Barcelona valorizar o enorme potencial que o jovem atacante possui, o clube não deseja entrar numa disputa financeira, nem pagar quantias exageradas por um jogador que até o momento não atuou oficialmente pela equipe principal do Manchester United. O Barça insiste que qualquer negócio esteja de acordo com seus critérios econômicos e esportivos.

Por outro lado, o Manchester United ainda mantém os direitos do jogador e não desistiu das tentativas de regularizar a sua situação.

O "Sport" acrescentou que o Barcelona enfrenta uma concorrência crescente do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, que podem elevar o valor financeiro do negócio, num momento em que o clube catalão aposta na atratividade do seu projeto esportivo.



