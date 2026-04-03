O Barcelona recupera seu craque contra o Atlético... e três jogadores se sentem ameaçados

O Barcelona recuperará uma de suas principais estrelas quando visitar o Atlético de Madrid amanhã, sábado, no Estádio Metropolitano, pela 30ª rodada da La Liga.
Segundo o jornal catalão “Sport”, o zagueiro espanhol Eric Garcia retornará à equipe titular contra o Atlético após se recuperar da lesão, mas ainda não foi definido qual posição ele ocupará: lateral-direito ou zagueiro central.
O jornal informou que a entrada de Eric Garcia na equipe titular será às custas de um dos três nomes cotados para sair, que são: Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo.
Por outro lado, o“Sport” confirmou que o jovem Pau Cubarsi continua sendo um elemento intocável na defesa do time catalão.
O Barça lidera a tabela da La Liga, com 73 pontos, quatro pontos à frente do rival Real Madrid, segundo colocado, que amanhã visita o Real Mallorca.