Jules Koundé, estrela do Barcelona, tem grandes chances de estar disponível para o confronto diante do Deportivo Alavés, no próximo sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal Sport informou que os indícios são positivos em relação a Koundé, que desfalcou o Clásico por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Koundé esteve perto de atuar no Clásico, mas a comissão técnica do Barça decidiu não arriscar sua utilização.

Por esse motivo, as chances de Koundé parecem maiores do que as dos demais para participar da partida contra o Deportivo Alavés, desde que sua recuperação siga de forma positiva.

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O zagueiro francês publicou uma mensagem pedindo união em sua conta no Instagram, na qual disse: "Semana difícil. Chegou a hora de permanecer unidos, torcedores do Barcelona, mais do que nunca".

E completou: "Não há dúvida de que sairemos mais fortes dessa fase".

A situação de Marc Casadó parece ser a mais preocupante — o jogador teve de deixar o Clásico durante o primeiro tempo por causa da lesão, com Alejandro Baldé entrando em seu lugar aos 29 minutos.

O clube divulgou um comunicado confirmando a lesão do jogador, esclarecendo que ele ficará afastado por 7 semanas.

O acúmulo de lesões reduziu as opções disponíveis para Flick, que não descartou recorrer a jogadores da equipe reserva.

O treinador disse: "Não temos muitas opções na linha de defesa, então precisamos administrar a situação. E talvez tenhamos de promover alguns jogadores da academia do clube".



