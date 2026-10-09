O futuro do jovem e promissor jogador Hamza Abdel Karim, atacante do Barcelona, no cenário internacional começou a gerar certa incerteza no Egito.

Ahmed Raouf, técnico da seleção egípcia de juniores, admitiu que considera a participação de Hamza na próxima edição da Copa Africana de Nações Sub-20, marcada para acontecer em Gana durante fevereiro de 2027, extremamente difícil.

Ainda assim, o treinador egípcio continua a ter esperança na possibilidade de contar com o jogador do Barcelona durante a Copa do Mundo de juniores.

O jornal Sport informou que o Barcelona não permitirá que Hamza Abdel Karim se junte à seleção egípcia de juniores em fevereiro, assim como o próprio jogador não deseja interromper o ritmo de sua evolução com a equipe principal.

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Em declarações feitas ao programa Hena Al Qahera, no canal ON Sport, e divulgadas pelo site FilGoal, Ahmed Raouf falou com relativa clareza sobre as chances de contar com Hamza Abdel Karim.

O técnico da seleção egípcia de juniores disse: "É pouco provável a participação de Hamza Abdel Karim na Copa Africana de Nações 2027, mas aspiramos contar com ele na Copa do Mundo de juniores".

A Copa Africana de Nações Sub-20 está marcada para acontecer em fevereiro, coincidindo com as competições de clubes, o que pode complicar a participação do jogador no torneio.

Até o momento, Raouf não esclareceu os motivos específicos que o levaram a considerar a participação de Hamza algo improvável, assim como o Barcelona não emitiu qualquer confirmação oficial a respeito do assunto.

De todo modo, o técnico da seleção egípcia de juniores continua a ter esperança de recuperar os serviços do atacante durante a Copa do Mundo Sub-20.