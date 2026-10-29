O Barcelona pode aceitar: PSG prepara 80 milhões para contratar Fermín López

Parece que o Barcelona pode se ver diante de uma decisão difícil em relação a um de seus mais destacados jovens talentos, em meio ao interesse crescente dos grandes clubes europeus em contratá-lo e às contínuas pressões financeiras que levam o clube catalão a estudar as propostas tentadoras.

Segundo o site inglês "CaughtOffside", o Paris Saint-Germain se prepara para apresentar uma "proposta séria" no valor de 80 milhões de euros pela contratação de Fermín López, meio-campista do Barcelona, enquanto o Chelsea, por sua vez, estuda apresentar uma oferta financeira vultosa para contratá-lo.

Apesar de o Barcelona não querer abrir mão do jogador internacional espanhol, sua situação financeira pode levá-lo a reconsiderar sua posição caso chegue uma proposta adequada, especialmente porque a venda de um de seus jogadores de destaque pode gerar recursos financeiros que o ajudem a lidar com suas crises contínuas.

Chelsea já havia tentado contratar Fermín

O interesse do Chelsea em contratar Fermín López não é novo, já que o clube inglês já havia apresentado uma grande oferta financeira para contratá-lo no verão de 2025, antes de o jogador recusar a ideia de deixar o Barcelona.

Segundo o relatório, o Chelsea deixou claro na época sua disposição de voltar à carga pelo jogador caso suas circunstâncias mudassem, o que pode dar ao clube londrino uma nova oportunidade de entrar na disputa pela negociação.

Mas o Paris Saint-Germain parece mais claro em suas movimentações atuais, com disposição de apresentar uma proposta que chega a 80 milhões de euros, de acordo com as informações repassadas pelo site por uma fonte a par do mercado de agentes de jogadores.

Forte concorrência dentro do Barcelona

A situação de Fermín dentro da equipe catalã pode ser um fator influente na definição de seu futuro, já que ele enfrenta forte concorrência para atuar regularmente na escalação do técnico Hansi Flick.

E com o Barcelona se agarrando a seus serviços, a posição do próprio jogador quanto à saída ainda não está clara, especialmente porque ele já havia recusado a oferta do Chelsea e fazia questão de permanecer no clube que testemunhou seu brilho.

O relatório também apontou que Arsenal e Manchester United sondaram a situação do jogador nos últimos meses, mas Chelsea e Paris Saint-Germain parecem os mais sérios no momento.