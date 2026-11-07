O Barcelona entra em seu aguardado confronto contra o Atlético de Madrid em busca da vitória para se distanciar na liderança da classificação do Campeonato Espanhol, e também com o objetivo de repetir um feito que o Real Madrid foi o último a alcançar no estádio dos Colchoneros.

Segundo as estatísticas da "Opta", o Barcelona venceu seus últimos quatro jogos fora de casa contra o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, e pode se tornar a terceira equipe na história da competição a conquistar cinco vitórias consecutivas no estádio do Atlético, depois do Athletic Bilbao em 1955 (5 vitórias consecutivas) e do Real Madrid em 2013 (6 vitórias consecutivas).

Por sua vez, o Atlético de Madrid venceu dois de seus últimos cinco confrontos contra o Barcelona em todas as competições, contra três vitórias do Barcelona. Trata-se de uma vitória a mais para o Atlético em comparação com seus dez confrontos anteriores contra a equipe catalã, nos quais conquistou uma vitória, um empate e sofreu oito derrotas.

O Atlético de Madrid venceu seus últimos sete jogos no Campeonato Espanhol. E, desde a temporada 2021-2022, a equipe só conseguiu uma sequência de vitórias mais longa na competição uma única vez, quando venceu oito jogos consecutivos em janeiro de 2025.

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Seis vitórias consecutivas fora de casa?

O Barcelona venceu seus cinco jogos fora de casa no Campeonato Espanhol durante a temporada 2026-2027, e marcou pelo menos três gols em cada um deles, totalizando 22 gols.

A equipe catalã só venceu seus primeiros seis jogos fora de casa em uma mesma temporada da competição duas vezes, nas temporadas 2010-2011, quando venceu os primeiros 10 jogos, e 2012-2013, quando também venceu os primeiros 10 jogos.

Já o Atlético de Madrid marcou sete gols em jogadas de construção "Build Up Attacks" no Campeonato Espanhol durante a temporada 2026-2027, e só é superado nesse tipo de jogada por seu próximo adversário, o Barcelona, que marcou oito gols dessa maneira até agora na competição.

O Barcelona marcou 46 gols em seus primeiros 11 jogos no Campeonato Espanhol da temporada 2026-2027, e só é superado na história da competição, após os primeiros 11 jogos de uma mesma temporada, pelo Athletic Bilbao, que marcou 49 gols na temporada 1930-1931. O Sevilla também marcou 46 gols nesta fase da temporada 1940-1941.

A vítima preferida de Álvarez

No que diz respeito aos jogadores, Julián Álvarez marcou quatro gols em nove jogos que disputou com o Atlético de Madrid contra o Barcelona em todas as competições. O jogador não marcou mais gols com o Atlético contra nenhuma outra equipe, já que também tem quatro gols contra o Real Madrid e o Rayo Vallecano.

Por sua vez, Raphinha, jogador do Barcelona, marcou 15 gols em 10 jogos no Campeonato Espanhol da temporada 2026-2027, tornando-se apenas o segundo jogador no século 21 a atingir esse número de gols após seus primeiros 10 jogos em uma temporada da competição, depois de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid na temporada 2014-2015, quando marcou 18 gols.

Quanto aos treinadores, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, conquistou 344 vitórias ao longo de sua carreira como treinador no Campeonato Espanhol, em 565 jogos, com 344 vitórias, 123 empates e 98 derrotas, igualando o recorde de Luis Aragonés como o treinador com mais vitórias na história da competição, com 344 vitórias cada um. Aragonés detém esse número em 756 jogos, nos quais também conquistou 180 empates e 232 derrotas.

Hansi Flick perdeu três de seus 10 jogos como treinador do Barcelona contra o Atlético de Madrid em todas as competições, contra seis vitórias e um empate, fazendo do Atlético a equipe contra a qual Flick sofreu o maior número de derrotas durante seu período no Barcelona.