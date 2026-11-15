O Barcelona monitora uma rocha latina no Calcio

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O Barcelona segue trabalhando na busca por talentos, especialmente peças defensivas, a fim de solucionar um problema em uma posição na qual a contratação de um novo jogador ainda enfrenta dificuldades.

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E o nome do Uruguai volta a aparecer em cena. Desta vez, não se trata de Ronald Araújo, embora os especialistas uruguaios vejam semelhanças entre os dois.

O jornal Sport noticiou que o Barcelona acompanha o uruguaio Juan Rodríguez, zagueiro canhoto de 21 anos, que se firmou como peça fundamental no elenco do Cagliari, da Itália.

Juan Rodríguez reúne diversas características que o Barcelona busca para reforçar sua defesa no futuro.

O jogador tem 21 anos e mede 1,90 metro. É um zagueiro canhoto que também pode atuar na posição de lateral-esquerdo.

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Não há dúvida de que a versatilidade do zagueiro do Cagliari é um dos principais atrativos para uma possível contratação, embora sua posição ideal seja a de zagueiro central, justamente no lado que o Barcelona precisa reforçar.

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Ele também possui uma das características essenciais para os defensores da equipe do técnico Hans Flick: a capacidade de construir o jogo a partir da linha defensiva com alta qualidade.

Sua capacidade de sair jogando pela defesa é um dos aspectos mais destacados pelos especialistas italianos, já que Rodríguez não é apenas um zagueiro com enorme capacidade física, mas também se sobressai no bom trato com a bola e tem bom discernimento ao iniciar os ataques e construir o jogo.

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A união entre qualidade técnica, força física e pouca idade faz do zagueiro do Cagliari uma oportunidade muito boa no mercado de transferências.

O Cagliari apostou no jogador no verão de 2025, após desembolsar um valor próximo a 5 milhões de euros para contratá-lo, e desde então seu valor de mercado não parou de subir. A plataforma Transfermarkt estima seu valor atual em cerca de 14 milhões de euros.

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Essa valorização reflete a evolução do jogador e confirma que chegou a hora de começar a acompanhá-lo de perto.

E essa evolução não veio do nada, pois ele se tornou uma peça fundamental e indispensável para seu treinador, após ter disputado as 13 partidas realizadas pela equipe, todas como titular, consolidando sua posição como um dos pilares da defesa de seu time.

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Juan Rodríguez assinou contrato com o Cagliari válido até 30 de junho de 2030, que não inclui cláusula de rescisão, o que significa que qualquer clube que deseje contar com seus serviços terá de negociar com o clube italiano.

Dessa forma, o Barcelona precisará confirmar a seriedade de seu interesse no jogador antes de iniciar conversas com o Cagliari.

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A seleção do Uruguai conta com uma abundância de defensores, especialmente na posição de zagueiro central, onde estão Araújo e José María Giménez à frente de Juan Rodríguez, dois exemplos dos quais o jovem jogador pode se beneficiar e se espelhar. Ainda assim, sua evolução não passou despercebida.

Alguns veículos de imprensa do Uruguai já começaram a apontá-lo como um dos talentos mais promissores para o futuro da seleção, e alguns chegam a prever que ele jogará futuramente ao lado do atual zagueiro do Barcelona, em referência a Ronald Araújo.

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Essas previsões refletem o tamanho das esperanças depositadas no jogador e o grande potencial que se espera que ele apresente nos próximos anos.