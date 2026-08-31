Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082248721.jpgJoan Gosa
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O Barcelona marca gols espetaculares em vitória cheia de gols e assume a liderança

Barcelona x Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
L. Yamal
Raphinha
F. Lejeune
S. Camello

O Barcelona segue com 100% de aproveitamento em LaLiga. Os catalães também venceram na noite de segunda-feira o seu terceiro jogo da temporada: em casa, contra o Rayo Vallecano, um duelo movimentado terminou em 5 a 2.

O Rayo Vallecano, que na temporada passada ainda chegou à final da Conference League, abriu o placar de forma surpreendente na noite de segunda-feira, fazendo 1 a 0 aos 12 minutos. O holandês Jozhua Vertrouwd acionou Álvaro García pela esquerda. O ponta-esquerda rolou para trás, e Sergio Camello mandou para as redes.

Mas depois disso o Barcelona virou o jogo. Em um intervalo de menos de três minutos, saíram tanto o 1 a 1 quanto o 2 a 1. Primeiro, Raphinha completou uma bela jogada com um gol; pouco depois, Lamine Yamal acertou um lindo chute no ângulo após um grande movimento.

Parecia que ainda sairia o 3 a 1 antes do intervalo, com Jules Koundé. No entanto, ele viu seu gol ser anulado por impedimento.

No segundo tempo, Florian Lejeune acabou desviando contra o próprio gol um cruzamento de Anthony Gordon, e assim saiu o 3 a 1. Mas, com Camello, que fez o 3 a 2 ao cabecear para dentro uma cobrança de escanteio, o jogo voltou a ficar emocionante.

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Depois de um belo toque de calcanhar de Gordon, Raphinha acabou com qualquer esperança do Rayo Vallecano com uma pancada forte: 4 a 2. Yamal deu números finais ao placar em 5 a 2 com um chute colocado da entrada da área.

Com isso, o Barcelona é o líder de LaLiga com nove pontos em três jogos. O Real Madrid também tem nove pontos, como o único outro clube, mas os madrilenhos têm saldo de gols inferior. O Rayo Vallecano tem um ponto e ocupa provisoriamente a 18ª colocação.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google