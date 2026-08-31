O Barcelona segue com 100% de aproveitamento em LaLiga. Os catalães também venceram na noite de segunda-feira o seu terceiro jogo da temporada: em casa, contra o Rayo Vallecano, um duelo movimentado terminou em 5 a 2.
O Rayo Vallecano, que na temporada passada ainda chegou à final da Conference League, abriu o placar de forma surpreendente na noite de segunda-feira, fazendo 1 a 0 aos 12 minutos. O holandês Jozhua Vertrouwd acionou Álvaro García pela esquerda. O ponta-esquerda rolou para trás, e Sergio Camello mandou para as redes.
Mas depois disso o Barcelona virou o jogo. Em um intervalo de menos de três minutos, saíram tanto o 1 a 1 quanto o 2 a 1. Primeiro, Raphinha completou uma bela jogada com um gol; pouco depois, Lamine Yamal acertou um lindo chute no ângulo após um grande movimento.
Parecia que ainda sairia o 3 a 1 antes do intervalo, com Jules Koundé. No entanto, ele viu seu gol ser anulado por impedimento.
No segundo tempo, Florian Lejeune acabou desviando contra o próprio gol um cruzamento de Anthony Gordon, e assim saiu o 3 a 1. Mas, com Camello, que fez o 3 a 2 ao cabecear para dentro uma cobrança de escanteio, o jogo voltou a ficar emocionante.
Depois de um belo toque de calcanhar de Gordon, Raphinha acabou com qualquer esperança do Rayo Vallecano com uma pancada forte: 4 a 2. Yamal deu números finais ao placar em 5 a 2 com um chute colocado da entrada da área.
Com isso, o Barcelona é o líder de LaLiga com nove pontos em três jogos. O Real Madrid também tem nove pontos, como o único outro clube, mas os madrilenhos têm saldo de gols inferior. O Rayo Vallecano tem um ponto e ocupa provisoriamente a 18ª colocação.