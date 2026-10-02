Os dirigentes do Barcelona desejam conversar com o jogador Raphinha, para tentar descobrir as causas das suas três últimas lesões durante os períodos em que esteve com a seleção brasileira.

O que chama a atenção é que as três lesões ocorreram na mesma região, a coxa da perna direita.

O jornal Mundo Deportivo noticiou que os responsáveis pela parte física conversarão com o jogador antes ou depois dos exames médicos, a fim de descobrir se há um padrão recorrente nos treinos ou nos aquecimentos que possa ter causado essas lesões, especialmente se os métodos de trabalho que ele adota com a seleção brasileira diferem daqueles que segue no dia a dia com o Barcelona.

Raphinha começou a temporada de forma muito forte com a equipe catalã, coincidindo com a chegada de Benjamin Kugel como novo preparador físico, mas, assim que se juntou à seleção brasileira, voltou a sofrer problemas musculares, embora não pareçam graves no momento.

O técnico Carlo Ancelotti o utilizou por 90 minutos na última sexta-feira diante da Austrália. Ele foi o único atacante a disputar a partida inteira após uma longa viagem, antes de o treinador italiano voltar a contar com ele como titular na última terça-feira em Melbourne.

A primeira lesão de Raphinha em 2026 ocorreu no fim de março, quando sofreu uma lesão nos tendões do joelho direito durante um amistoso em Boston diante da França, o que o obrigou a desfalcar as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa diante do Atlético de Madrid, que acabou conseguindo eliminar o Barcelona.

Em 20 de junho, o jogador se lesionou durante a segunda partida da Copa do Mundo diante do Haiti, depois de sentir dores no músculo posterior da coxa direita.

Ele desfalcou as duas partidas seguintes diante da Escócia e do Japão, e nas oitavas de final diante da Noruega ficou no banco de reservas, após receber a liberação médica para participar, mas não entrou em campo.

E agora Raphinha retorna da Austrália sofrendo com um novo problema físico. Evitar que esse cenário se repita novamente é o maior objetivo dentro do Barcelona.



