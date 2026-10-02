Quando as chances de contratar Julián Álvarez começaram a diminuir, o Barcelona passou a ampliar o leque de opções e a buscar alternativas no mercado de transferências que pudessem reforçar a posição de centroavante.

Com as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, a equipe catalã precisava fortalecer essa posição para acrescentar mais poder ofensivo ao elenco, e já começou a se movimentar para alcançar esse objetivo.

No fim, Gabriel Jesus chegou ao Barcelona como uma oportunidade real no mercado de transferências, mas entre Álvarez e o atacante brasileiro, o clube catalão estudou diversas opções e alternativas diferentes.

O jornal Sport informou que, entre esses nomes, apareceu Nicolò Tresoldi, estrela do Club Brugge, como uma das opções inesperadas, depois de seu nome ter sido ligado ao Barcelona nas últimas semanas do mercado de transferências.

E parece que a direção esportiva do Barcelona, comandada por Deco, conseguiu mais uma vez demonstrar sua capacidade de descobrir talentos. Na temporada passada, Tresoldi foi um dos atacantes revelação mais destacados do Campeonato Belga, além de ter liderado a lista de artilheiros do Club Brugge, com 23 gols marcados e 9 assistências. São números certamente notáveis.

Mas, para além das estatísticas, o jogador também se destacou graças à sua boa capacidade de jogo coletivo e de ligação entre os setores, uma característica que combina com a filosofia e o estilo de jogo do Barcelona.

Ainda assim, é evidente que sua contratação representava uma aventura cercada de riscos, tendo em vista que o jogador ainda carecia de experiência no mais alto nível.

Mas Tresoldi segue evoluindo a passos acelerados, e todos os indicadores confirmam que ele continuará nessa direção. E, temporada após temporada, parece que seu nome é candidato a ganhar cada vez mais destaque entre os principais talentos do futebol europeu.

Basta olhar para seu início nesta temporada: com a camisa do Club Brugge, Tresoldi já chegou a 5 gols em 9 partidas.

Mas a coisa não para por aí, já que o atacante também vem apresentando atuações marcantes com a seleção da Alemanha sub-21. Durante a atual data Fifa, Tresoldi foi convocado para a seleção alemã sub-21 e, certamente, já começou a entrar nos planos de Jürgen Klopp, treinador da seleção principal da Alemanha, para os próximos jogos.

O valor de mercado de Tresoldi é atualmente de 25 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, um número que reflete sua evolução e que pode continuar subindo se o jogador mantiver o nível que apresentou até agora.

O atacante alemão segue avançando a passos firmes, e todos os indicadores apontam que ele ganhará cada vez mais importância no futebol europeu. Seu nome já foi ligado ao Barcelona e, considerando seu nível atual, não seria surpresa que ele continuasse sendo assunto entre os grandes clubes do continente.



