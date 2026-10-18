O Barcelona foi obrigado a alterar significativamente seus planos por causa da forte tempestade que atingiu a cidade de Barcelona na madrugada deste domingo.

Segundo o jornal espanhol "AS", a delegação do time deveria partir duas horas e meia após o fim da partida contra o Real Betis, mas o voo particular foi cancelado por causa da impossibilidade de pousar no aeroporto de El Prat, em razão da tempestade com raios que atingia a região naquele momento.

O jornal destacou que a previsão do tempo não era animadora, diante da probabilidade de as chuvas fortes e contínuas se manterem por praticamente toda a noite.

O Barcelona decidiu, por fim, passar a noite em Sevilha, o que obrigará a equipe a modificar o horário do treino que estava previsto para as onze da manhã de domingo, na cidade esportiva.

Como a sessão de treinamento acontece depois de uma partida, a ideia era que os titulares se limitassem a trabalhar na academia, enquanto os reservas e os jogadores que não atuaram no duelo cumpririam um programa de treinos mais intenso.

O novo horário do treino ainda não está definido, já que dependerá do momento da chegada da delegação a Barcelona.

O plano inicial é que os jogadores se dirijam às instalações esportivas logo após o pouso do avião, para realizar uma sessão leve de treinos antes de voltar para casa.

Essa situação emergencial representa um obstáculo para Hansi Flick, que terá apenas cerca de um dia para se preparar de forma adequada para o confronto com o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões.

O plano original previa que a equipe treinasse na noite de segunda-feira no Parque dos Príncipes, mas não se descarta que o treinador alemão decida realizar a sessão de treinos pela manhã, na cidade esportiva, e viajar para Paris em seguida, caso as condições climáticas permitam.

Flick também aguarda saber a gravidade da lesão de Eric García, que faria uma ressonância magnética na manhã deste domingo.

Será necessário definir a data da realização dos exames e revelar a gravidade da lesão que ele sofreu no quadríceps da coxa direita.

Por outro lado, a preocupação parece menor em relação às lesões sofridas por Jules Koundé e Gerard Martín durante a partida.