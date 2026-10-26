O Barcelona não conseguiu transformar em vantagem a sua superioridade esperada no meio-campo durante o Clásico contra o Real Madrid, apesar de dominar a posse de bola e de superar o adversário no número de passes, depois que as estatísticas revelaram erros decisivos no desempenho dos jogadores do meio-campo, na partida que terminou com a vitória do time merengue pelo placar de 2 a 1 no estádio Camp Nou.

Segundo uma estatística divulgada por Fermín Suárez no programa "Què t'hi jugues", Rodri Hernández e Pedri González cometeram 13 erros de passe cada um, um indicativo das dificuldades enfrentadas pelos dois jogadores durante o confronto.

Pedri sofreu mais no primeiro tempo, errando 11 passes, contra 7 erros de Rodri, mas o jogador do Barcelona melhorou após o intervalo e deu um passe decisivo que contribuiu para o gol de empate momentâneo marcado por Raphinha, antes que o Real Madrid definisse o confronto a seu favor.

Os dados da rede "Opta" mostraram a superioridade do Barcelona na posse de bola, com 62,2%, contra 37,8% do Real Madrid, além disso o time catalão executou 640 passes, contra 380 do time merengue.

O Barcelona finalizou 18 vezes, sendo 6 chutes no gol, enquanto o Real Madrid finalizou 10 vezes, dos quais 5 entre as traves e o travessão.

Apesar dessa vantagem numérica, o Real Madrid marcou dois gols contra um do Barcelona, além de superá-lo nos gols esperados, por 1,95 contra 1,19, o que reflete o perigo de suas chances ofensivas.

No âmbito individual, Rodri liderou a lista dos jogadores que mais completaram passes, com 84 passes, seguido por Pedri com 78, enquanto Aurélien Tchouaméni, jogador do Real Madrid, completou 44 passes.

Rodri também se destacou no número de toques na bola, com 105 toques, contra 96 de Pedri.

Já na recuperação de bola, Tchouaméni registrou 11 recuperações, à frente de seu companheiro Arda Güler, que recuperou 7 bolas.

Esses números confirmam que a superioridade na posse de bola e nos passes não significa necessariamente o controle efetivo do andamento da partida, depois que o Real Madrid conseguiu aproveitar melhor suas chances e sair com uma vitória preciosa no Clásico.