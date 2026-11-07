Parece que os torcedores do Barcelona não precisam esperar muito para comemorar gols, pois o time catalão adquiriu um hábito marcante nesta temporada, que consiste em atingir seus adversários logo cedo, como se os primeiros minutos tivessem se tornado o horário preferido da equipe para visitar as redes, antes que os rivais encontrem uma chance de respirar.

O Barcelona se prepara para disputar um confronto de peso contra o anfitrião Atlético de Madrid, amanhã, domingo, no estádio Metropolitano Tiran Riad, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal espanhol "Marca" revelou uma estatística curiosa que reflete a ferocidade dos inícios ofensivos do time catalão, após conseguir marcar um gol antes dos dez minutos em 8 partidas das 15 que disputou nesta temporada, seja no Campeonato Espanhol ou na Liga dos Campeões da Europa.

Esses números confirmam que atrasar-se para assistir às partidas do Barcelona pode custar aos seus torcedores a perda de momentos decisivos, depois que o time passou a se especializar em surpreender seus adversários desde o apito inicial.

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O gol mais rápido do Barcelona nesta temporada coube a Jordon, que balançou as redes aos dois minutos contra o Getafe, enquanto Raphinha marcou um gol aos três minutos durante o confronto com o Feyenoord na Liga dos Campeões da Europa.

A lista também teve dois gols aos cinco minutos, marcados por Lamine Yamal contra o Valencia no estádio Mestalla, e Xavi Espart contra o Levante no estádio Ciutat de València.

A arrancada ofensiva precoce não parou por aí, pois Lamine Yamal continuou presente na lista ao marcar um gol aos sete minutos durante o último confronto com o Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa, realizado na última terça-feira.

E aos oito minutos, o Barcelona acrescentou mais dois gols ao seu histórico precoce, o primeiro por meio de Cancelo contra o Racing Santander, e o segundo por Raphinha no confronto com o Alavés.

Já o oitavo gol veio novamente com a assinatura de Lamine Yamal, que balançou as redes de seu adversário aos dez minutos no estádio La Cartuja, durante a nona rodada do Campeonato Espanhol.

Os números marcantes do Barcelona não se limitam aos primeiros minutos, pois o time também costuma chegar às redes durante o primeiro tempo na maioria de suas partidas nesta temporada.

O curioso é que há apenas duas partidas nas quais os torcedores do Barcelona foram obrigados a esperar até o segundo tempo para ver sua equipe marcar, e foram contra o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

E o mais paradoxal é que esses dois confrontos foram também as duas derrotas que o time catalão sofreu nesta temporada, numa referência às dificuldades que enfrentou quando não conseguiu impor seu ritmo ofensivo logo cedo.

E enquanto o Barcelona se prepara para um teste difícil contra o Atlético de Madrid, o início será uma das chaves do confronto, especialmente porque os donos da casa não estarão dispostos a dar ao adversário a chance de surpreendê-los logo cedo.