O Barcelona "cerca" o Real Madrid: uma noite histórica se desenha no horizonte do Clássico

Barcelona e Real Madrid disputam o aguardado confronto do clássico no próximo domingo, em meio a apostas que vão além da conquista dos três pontos, já que a equipe catalã comandada por Hansi Flick tem a chance de assumir isoladamente a liderança do recorde histórico de vitórias nos duelos entre os rivais e de igualar um recorde no Campeonato Espanhol, além de desferir um golpe forte nas pretensões do time merengue na disputa pelo título.

Segundo o jornal espanhol "As", há uma aproximação sem precedentes entre as duas equipes, depois que cada uma delas conquistou 106 vitórias nos clássicos, contra 52 empates, num momento em que a vantagem do Real Madrid diminuiu nos últimos anos, graças aos resultados obtidos pelo Barcelona, entre eles 5 vitórias de Flick em 6 duelos diante de seu rival tradicional.

Caso o Barcelona vença no domingo, a equipe catalã assumirá isoladamente a liderança no número de vitórias na história do clássico, pela primeira vez em cerca de um século.

Também terá a oportunidade de ultrapassar o Real Madrid no total de gols marcados nos confrontos diretos, já que o time merengue está à frente por uma diferença de apenas 3 gols, depois de o Barcelona ter marcado 441 gols contra 444 do Real Madrid.

Número histórico aguarda o Barcelona

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E as pretensões de Flick não param na superioridade histórica sobre o Real Madrid, já que o Barcelona busca conquistar sua décima vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, depois de ter igualado o recorde de melhor início na história da competição, com a vitória sobre o Real Betis por 5 a 2 no último sábado.

Com esse triunfo, o Barcelona chegou a 9 vitórias consecutivas, igualando o feito do Real Madrid comandado por Miguel Muñoz na temporada 1968-1969, quando o time merengue teve o mesmo início na competição.

E, passadas cerca de 6 décadas daquele feito, o Barcelona está prestes a assumir isoladamente o recorde, pois a vitória sobre o Real Madrid lhe dará sua décima vitória consecutiva, em um início de temporada excepcional sob o comando de Flick.

Vitória pode afastar o Real Madrid da disputa pelo título

O clássico representa um teste decisivo para as pretensões das duas equipes na corrida pelo Campeonato Espanhol, já que uma vitória do Barcelona pode ampliar a diferença para o Real Madrid a 9 pontos, o que colocaria o time merengue sob forte pressão em sua tentativa de disputar o título.

A equipe catalã contará com o apoio de sua vantagem em casa, depois de ter conquistado 23 vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, sendo 19 triunfos em todos os seus jogos como mandante na temporada passada e outras 4 vitórias na atual temporada.

O Barcelona também entra no confronto apoiado em seus resultados recentes diante do rival em seu campo, depois de ter vencido os dois últimos jogos em que recebeu o Real Madrid, pelos placares de 3 a 2 na temporada 2024-2025 e 2 a 0 na temporada 2025-2026.

Mbappé e Raphinha: a disputa dos artilheiros no clássico

Além das apostas coletivas, o confronto traz disputas individuais de destaque, com destaque para a briga pela liderança da artilharia do Campeonato Espanhol, já que Raphinha está à frente do francês Kylian Mbappé por três gols, depois de o brasileiro ter marcado 12 gols contra 9 do atacante do Real Madrid.

Também está presente a disputa pelo prêmio da Bola de Ouro, com Lamine Yamal sendo considerado um dos principais candidatos a vencer o prêmio, num momento em que a votação já foi encerrada e o nome do vencedor será anunciado na próxima segunda-feira, como sucessor do francês Ousmane Dembélé.