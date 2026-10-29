O Barcelona acelera processo de venda para arrecadar 80 milhões de euros

O Barcelona intensificou seus contatos com empresas, com o objetivo de comercializar os assentos VIP no estádio Spotify Camp Nou.

O jornal Sport informou que a necessidade do Barcelona de obter receitas antecipadas para cumprir seus compromissos financeiros contribuiu para acelerar esse processo, que inclui a venda dos direitos de uso dos assentos premium por períodos que se estendem por 15 ou 30 anos.

Segundo as informações divulgadas no podcast "Barça Reservado", o clube pode arrecadar cerca de 80 milhões de euros em pagamentos iniciais, além de algo entre 50 e 60 milhões de euros por ano, por meio do novo pacote que reúne 2.000 assentos destinados a empresas.

O estádio contará com cerca de 9.500 assentos destinados a VIPs quando as obras estiverem totalmente concluídas. Cerca de 5.000 desses assentos já foram contratados, enquanto outros 500 assentos se enquadram nas chamadas licenças de assentos pessoais.

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O Barcelona trabalha atualmente para impulsionar a comercialização de 2.000 assentos adicionais, que o clube considera disponíveis para uso a partir da temporada atual, assim como durante a próxima temporada.

A oferta é direcionada às empresas e inclui diferentes categorias, cujos preços variam de acordo com a localização dos assentos e os serviços a eles vinculados. Os assentos mais exclusivos, conhecidos como "loge", já se esgotaram — trata-se de espaços que reúnem 4 assentos em uma área central, incluem vagas de estacionamento e exigem um investimento inicial elevado, além de taxas anuais.

A área dos jogadores fica atrás dos bancos de reservas, enquanto os assentos premium ficam ao lado da área do camarote principal na arquibancada principal. Já a fileira do campo fica na primeira fila, rente ao gramado; o balcão fica na primeira fila da segunda arquibancada, enquanto o grande anel está localizado na área que separa a segunda e a terceira arquibancadas.

A venda dos direitos de uso desses assentos aparece como uma das principais fontes de receita associadas ao novo estádio Spotify Camp Nou, dentro de um projeto no qual o Barcelona precisa maximizar seus recursos comerciais para cumprir seus compromissos financeiros.

Ainda assim, o programa "Barça Reservado" aponta também que esse processo tem consequências para os sócios prejudicados do clube. Quando o estádio for concluído e lhes for permitido retornar a seus assentos, será preciso definir as condições financeiras que lhes serão exigidas, além das localizações dos assentos que serão destinados àqueles que ocupavam lugares afetados pela ampliação dos espaços reservados aos VIPs.

Além disso, a ampliação do camarote presidencial, cuja capacidade triplicou, chegando a cerca de 300 assentos, reduziu o espaço disponível para os detentores tradicionais de ingressos de temporada. Por isso, a redistribuição de seus assentos e a definição dos preços que terão de pagar representam duas questões pendentes, que precisarão ser resolvidas quando o estádio estiver pronto para operar com capacidade total.