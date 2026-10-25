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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"O Barça entre suas maiores vítimas": Mbappé domina o "território de Barcelona" com estatística marcante

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

Mbappé manteve seu hobby diante do Barça

   O francês Kylian Mbappé marcou dois gols para o Real Madrid contra o Barcelona, na partida do Clásico disputada neste domingo, no estádio Camp Nou.

O primeiro gol de Mbappé saiu aos 41 minutos, dando ao Real Madrid a vantagem com a qual terminou o primeiro tempo, e depois ele voltou a marcar o segundo gol aos 88 minutos.

Segundo a conta "Mister Chip", especializada em estatísticas: "O retrospecto de Mbappé contra o Barcelona é absolutamente impressionante; ele marcou 14 gols em 11 partidas, sendo que 11 desses 14 gols foram justamente no estádio do Barcelona".


E prosseguiu: "Os clubes que mais sofreram gols de Mbappé: Montpellier 15 gols (em 15 partidas), Barcelona 14 gols (em 11 partidas), Monaco 13 gols (em 15 partidas), Lyon 13 gols (em 16 partidas)".



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