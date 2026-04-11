Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

Traduzido por

O aviso que Pérez ignorou! Laporta previu que Mbappé iria causar estragos no vestiário do Real Madrid

Real Madrid
Barcelona
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

As declarações de Laporta voltam a ser destaque

Os corredores do “Santiago Bernabéu” vivem um clima de agitação com o decorrer da segunda temporada do astro francês Kylian Mbappé; já que os números de gols, por si só, não são mais suficientes para convencer a torcida ou os analistas.

Com o Real Madrid a tropeçar na conquista dos principais títulos pela segunda temporada consecutiva, começaram a surgir dúvidas sobre a viabilidade do “novo projeto dos Galácticos”, liderado por Florentino Pérez.

As declarações de Laporta voltam à tona

Com o agravamento da crise técnica dentro de campo, as redes sociais e o meio esportivo trouxeram à tona declarações “proféticas” feitas pelo presidente do Barcelona, Juan Laporta, em março de 2024 ao jornal “Mundo Deportivo”.

Na ocasião, com tom de confiança, Laporta alertou que a chegada de Mbappé não seria um “presente”, como alguns acreditam, mas sim o “estopim” para crises internas.

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Liga dos Campeões
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Leia também: “Uma facada nas costas de Slot”... Como Salah joga lenha na fogueira do Liverpool!

Ele disse: “Eles têm um problema aí... Precisam vender um jogador, porque os dois (Mbappé e Vinícius) não vão jogar na mesma posição. E, falando em salários, isso certamente causará um desequilíbrio no vestiário”.

O dilema da identidade

O que Laporta previu há dois anos parece hoje uma realidade tangível; o clube real, que se recusou a abrir mão de qualquer um de seus astros quando Mbappé chegou, enfrenta agora dilemas táticos complexos.

O técnico não conseguiu encontrar uma fórmula que garantisse a sintonia entre Mbappé e Vinícius Júnior, já que ambos tendem a jogar na ala esquerda, o que fez com que a equipe perdesse seu equilíbrio ofensivo e a identidade que a caracterizou nos últimos anos.

E o impacto não se limitou ao campo, mas se estendeu ao vestiário. Relatos indicam que as negociações para a renovação do contrato de Vinícius Júnior se tornaram mais complexas, já que o astro brasileiro exige um salário que reflita seu valor técnico em comparação com o que recebe o novo “número 10”.

Leia também: Ataque madridista em chamas: a La Liga decidiu nas “salas escuras”

Números sem eficácia

E embora Mbappé tenha marcado um número impressionante de gols, as críticas se concentram no fato de que esses gols não se traduziram em títulos; alguns até consideram que sua presença enfraqueceu o sistema coletivo da equipe.

Atualmente, o Real Madrid encontra-se numa situação em que precisa de uma “reforma interna” para salvar seu projeto esportivo, em meio a rumores crescentes sobre se Pérez teria subestimado as consequências desse negócio bilionário.

Publicidade