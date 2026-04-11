O aviso que Pérez ignorou! Laporta previu que Mbappé iria causar estragos no vestiário do Real Madrid

Os corredores do “Santiago Bernabéu” vivem um clima de agitação com o decorrer da segunda temporada do astro francês Kylian Mbappé; já que os números de gols, por si só, não são mais suficientes para convencer a torcida ou os analistas.

Com o Real Madrid a tropeçar na conquista dos principais títulos pela segunda temporada consecutiva, começaram a surgir dúvidas sobre a viabilidade do “novo projeto dos Galácticos”, liderado por Florentino Pérez.

As declarações de Laporta voltam à tona

Com o agravamento da crise técnica dentro de campo, as redes sociais e o meio esportivo trouxeram à tona declarações “proféticas” feitas pelo presidente do Barcelona, Juan Laporta, em março de 2024 ao jornal “Mundo Deportivo”.

Na ocasião, com tom de confiança, Laporta alertou que a chegada de Mbappé não seria um “presente”, como alguns acreditam, mas sim o “estopim” para crises internas.

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Ele disse: “Eles têm um problema aí... Precisam vender um jogador, porque os dois (Mbappé e Vinícius) não vão jogar na mesma posição. E, falando em salários, isso certamente causará um desequilíbrio no vestiário”.

O dilema da identidade

O que Laporta previu há dois anos parece hoje uma realidade tangível; o clube real, que se recusou a abrir mão de qualquer um de seus astros quando Mbappé chegou, enfrenta agora dilemas táticos complexos.

O técnico não conseguiu encontrar uma fórmula que garantisse a sintonia entre Mbappé e Vinícius Júnior, já que ambos tendem a jogar na ala esquerda, o que fez com que a equipe perdesse seu equilíbrio ofensivo e a identidade que a caracterizou nos últimos anos.

E o impacto não se limitou ao campo, mas se estendeu ao vestiário. Relatos indicam que as negociações para a renovação do contrato de Vinícius Júnior se tornaram mais complexas, já que o astro brasileiro exige um salário que reflita seu valor técnico em comparação com o que recebe o novo “número 10”.

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Números sem eficácia

E embora Mbappé tenha marcado um número impressionante de gols, as críticas se concentram no fato de que esses gols não se traduziram em títulos; alguns até consideram que sua presença enfraqueceu o sistema coletivo da equipe.

Atualmente, o Real Madrid encontra-se numa situação em que precisa de uma “reforma interna” para salvar seu projeto esportivo, em meio a rumores crescentes sobre se Pérez teria subestimado as consequências desse negócio bilionário.